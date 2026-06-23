Wer heute in Solarenergie investiert, sollte nicht nur an die aktuelle Anlage denken. Warum flexible Speichersysteme zunehmend an Bedeutung gewinnen. Solarpaneele werden immer leistungsfähiger. Viele bestehende Speichersysteme können das zusätzliche Potenzial jedoch nicht vollständig nutzen oder sind nur für eine bestimmte Anlagengröße ausgelegt. Wer später weitere Module installieren oder den Eigenverbrauch steigern möchte, stößt daher oft an technische Grenzen. Gleichzeitig hängt die Wirtschaftlichkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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