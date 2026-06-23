Varco Energy (Varco), ein wegweisender, in Großbritannien ansässiger Eigentümer und Betreiber von Batteriespeichersystemen, der vom Adaptogen Capital Battery Storage Fund unterstützt wird, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Lieferverträge für sein 100-MW-/244-MWh-Batterie-Energiespeichersystem (BESS) Old Allen Road in West Yorkshire unterzeichnet hat.

Highlights:

Das BESS Old Allen Road erweitert Varcos Portfolio aus in Betrieb befindlichen und im Bau befindlichen Projekten um 100 MW, wodurch sich die in Betrieb befindliche BESS-Kapazität bis Ende 2027 auf 350 MW erhöht, wobei weitere 275 MW in der Entwicklung sind.

NHOA Energy wird im Konsortium mit IQA-Elecnor das schlüsselfertige EPC-Projekt an der Old Allen Road realisieren, wobei NHOA Energy das BESS liefert und IQA-Elecnor für die zugehörigen Anlagennebenanlagen sowie die Netzanschlussarbeiten (33/275 kV) verantwortlich ist.

GE Vernova wurde mit der Lieferung des 275-kV-Hochspannungstransformators für das Projekt beauftragt.

Das BESS an der Old Allen Road ist ein Vorzeigeprojekt, das darauf ausgelegt ist, dem britischen Stromnetz wichtige Flexibilität und Netzausgleichsdienste bereitzustellen.

Liefervertragskonsortium

Das BESS an der Old Allen Road wurde im Rahmen eines Konsortialmodells vergeben, das es Varco Energy ermöglicht, das Projekt unter einem EPC-Dach durchzuführen und dabei weltweit führende Unternehmen im Bereich der BESS-Projektabwicklung einzubinden.

NHOA Energy, ein globaler Anbieter von Energiespeichersystemen im Versorgungsmaßstab, wird das EPC-Projekt im Konsortium mit IQA-Elecnor durchführen, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Projekten und Dienstleistungen im Bereich der Energieinfrastruktur. Aufbauend auf einer langjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit werden die beiden Unternehmen ihr sich ergänzendes Fachwissen in den Bereichen Energiespeicherung, EPC-Abwicklung und Übertragungsinfrastruktur bündeln, um das Projekt umzusetzen.

Das System wird über fortschrittliche netzbildende Funktionen verfügen, die darauf ausgelegt sind, die Integration erneuerbarer Energien zu unterstützen und gleichzeitig die Flexibilität, Widerstandsfähigkeit und langfristige Nachhaltigkeit des britischen Stromnetzes zu verbessern, einschließlich der kompletten Arbeiten für den Anschluss an das 275-kV-Übertragungsnetz. Das Projekt nutzt die Erfahrung von NHOA Energy bei der Unterstützung von Initiativen zur Netzstabilität in Großbritannien, darunter die Teilnahme an "Stability-Pathfinder"-Projekten und die Zusammenarbeit bei der Einführung und Erprobung netzbildender Technologien. Das Projekt ist zudem das erste BESS-Projekt, das von IQA-Elecnor in der Region durchgeführt wird ein Meilenstein, der dank der gesammelten Erfahrungen durch die erfolgreiche Fertigstellung von zwei Synchronkondensatoren in Schottland und den Zuschlag für vier neue Netzstabilitätsprojekte in Nordirland und in der Republik Irland erreicht werden konnte.

GE Vernova, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Elektrifizierung und Dekarbonisierung, wurde mit der Lieferung des 275-kV-Hochspannungstransformators für das Projekt beauftragt.

Das BESS-Projekt Old Allen Road soll dem britischen Stromnetz wichtige Flexibilitäts- und Netzausgleichsdienste bereitstellen. Mit einer Leistung von 100 MW und einer Kapazität von 244 MWh soll die Anlage 2027 in Betrieb gehen und Frequenz- und Spannungsregelung, Reservekapazität sowie Lastverschiebungsdienste bereitstellen, die für die Integration erneuerbarer Energien und die Gewährleistung einer stabilen, zuverlässigen Stromversorgung entscheidend sind, während Großbritannien den Übergang zu einem klimaneutralen Stromnetz beschleunigt.

Das Portfolio von Varco

Das BESS-Projekt Old Allen Road ist ein Vorzeigeprojekt von Varco mit einer Kapazität von 100 MW, das 2027 in Betrieb gehen soll. Varco ist auf dem besten Weg, bis 2027 BESS-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 350 MW in Betrieb zu nehmen; weitere 275 MW befinden sich in der Entwicklung und sollen kurz danach bereitgestellt werden. Dieser rasche Ausbau steht in direktem Einklang mit dem Ziel der britischen Regierung, bis 2030 eine Energiespeicherkapazität von 23-30 GW zu erreichen, sowie mit den geschätzten Investitionen in Höhe von 11 Milliarden Pfund, die bis 2035 in Speicheranlagen erforderlich sein werden.

Batteriespeicher gelten mittlerweile als Eckpfeiler der Zukunft der sauberen Energie in Großbritannien. Da das Stromnetz zunehmend auf die intermittierende Erzeugung erneuerbarer Energien angewiesen ist, sind BESS-Anlagen wie Old Allen Road unerlässlich, um Angebot und Nachfrage auszugleichen, die Einspeisebeschränkungen für erneuerbare Energien zu verringern und die für die Aufrechterhaltung der Netzstabilität erforderliche Flexibilität zu gewährleisten. Der disziplinierte und zielgerichtete Kapitaleinsatz von Adaptogen ermöglicht es der Branche, zu florieren, und unterstützt das Bestreben Großbritanniens und Europas, ihr Stromsystem zu dekarbonisieren und sichere, erschwingliche und nachhaltige Energie für alle Verbraucher bereitzustellen.

Richard Whitmore, Direktor des Old Allen Road BESS-Projekts bei Varco Energy, kommentierte:

"Die Realisierung des Old Allen Road BESS-Projekts ist der nächste Schritt für Varco auf dem Weg, bis 2027 BESS-Anlagen mit einer Leistung von 350 MW in Betrieb zu nehmen. Old Allen Road hat die weltweit führenden Unternehmen NHOA Energy, Elecnor und GE Vernova zusammengebracht, um das Projekt im Rahmen eines EPC-Konsortialvertrags umzusetzen. Bei Varco nutzen wir erstklassiges Fachwissen, um ein Vorzeige-Energiespeichersystem zu realisieren, das eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung des Übergangs Großbritanniens zu einem klimaneutralen Stromnetz spielen wird. Die innovative Zusammenarbeit innerhalb dieses Konsortiums unterstreicht unser Engagement für den Einsatz modernster Lösungen, die die Netzflexibilität verbessern, erneuerbare Energien integrieren und eine stabile, nachhaltige und bezahlbare Stromversorgung für die Zukunft gewährleisten."

Fabrizio Ciaccia, Vizepräsident EMEA bei NHOA Energy, sagte:

"Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme des 477-MWh-Blyth-BESS in Australien bündeln NHOA Energy und Elecnor erneut ihre Kräfte, um mit bewährtem Know-how in den Bereichen Energiespeicherung, EPC-Abwicklung und Übertragungsinfrastruktur Varco Energy bei der Umsetzung eines der ehrgeizigsten Batteriespeicherprojekte in Großbritannien zu unterstützen. Old Allen Road ist eine strategische Anlage, die die Netzresilienz stärken und die Energiewende in Großbritannien vorantreiben wird."

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