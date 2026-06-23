© Foto: Daniele Franchi - UnsplashDie Aktie des Werkzeugherstellers Snap-On handelt mit der Chance auf einen charttechnischen Ausbruch und neue Allzeithochs - hohe Renditechancen inklusive! Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - Snap-On Technologiewerte, allen voran aus der Halbleiter- und KI-Infrastrukturbranche, stehen am Dienstag einmal mehr unter Druck, nachdem es in der Nacht zu heftigen Gewinnmitnahmen am japanischen und südkoreanischen Aktienmarkt mit hohen Kursverlusten vor allem bei den Speicherchip-Herstellern Samsung und SK Hynix gekommen ist. Es ist der inzwischen dritte Warnschuss für Anlegerinnen und Anleger mit (zu) hoher KI-Exposure in wenigen Tagen. Während der US-Technologieindex Nasdaq 100 mit …
Enthaltene Werte: US8330341012,DE000MM8VXXXDen vollständigen Artikel lesen
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