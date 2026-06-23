Die US-Börsen haben am Dienstag mit klaren Verlusten geschlossen. Besonders der Technologiesektor geriet erneut massiv unter die Räder, nachdem der globale Abverkauf bei Halbleiterwerten über Nacht weiter Fahrt aufgenommen hatte.• Die Wall Street hat am Dienstag einen deutlichen Rücksetzer verzeichnet. • Der KI-Abverkauf setzt die Indizes unter Durck.• Die Quartalszahlen von Micron werden entscheidend für die weiteren Kursentwicklungen an den Märkten.Der breite Marktindex S&P 500 verlor 1,4 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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