Ob Infrastrukturinspektion, Logistik, Katastrophenschutz oder militärische Anwendungsbereiche, unbemannte Luftfahrtsysteme gewinnen zunehmend an Bedeutung und entwickeln sich zu einer strategischen Schlüsselindustrie. Mit dem Bereich Drohnenabwehr entsteht ein milliardenschwerer Zukunftsmarkt. Anbieter von Plattformen, die Hardware, Software, Künstliche Intelligenz und Datenanalyse integrieren, stehen auf der Gewinnerseite. Hierzu zählt auch Volatus Aerospace. Analysten machen Verdopplungspotenzial aus. Auch die News bei Hensoldt und Steyr sind nicht zu unterschätzen. Durch Partnerschaften und neue Märkte entstehen große Chancen.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de