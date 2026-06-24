© Foto: KI-generiert mit DALL-EChina verschärft offenbar die Kontrollen bei Indiumexporten. Das Nischenmetall ist zwar kaum bekannt, könnte aber für die nächste Generation von KI-Rechenzentren wichtig werden. Drei mögliche Profiteure außerhalb Chinas.Der Rohstoffkampf zwischen China und den USA könnte einen neuen, kaum beachteten Streitpunkt bekommen: Indium. Das silbrig glänzende Metall ist kein Massenrohstoff wie Kupfer, Aluminium oder Nickel. Doch seine Bedeutung für Hightech-Industrien wächst und damit auch sein geopolitischer Wert. Indium entsteht überwiegend als Nebenprodukt der Zinkraffination. Es wird seit Jahren vor allem in Displays, Touchscreens, Lötmitteln und Speziallegierungen eingesetzt. Besonders bekannt …
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