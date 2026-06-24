Zürich - Klingelnberg hat im Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende März) deutlich weniger umgesetzt. Auch die Profitabilität fällt klar tiefer aus. Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 zeigt sich der Maschinenbauer «vorsichtig zuversichtlich». Der Nettoumsatz lag bei 285,4 Millionen Euro, wie Klingelnberg am Mittwoch mitteilte. Das sind 7,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Maschinenbauer erklärt den Umsatzrückgang unter anderem mit einer Konjunkturschwäche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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