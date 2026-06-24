Verhandlungen mit Finanzierungspartnern

Die ABO Energy GmbH & Co. KGaA treibt die Arbeiten an einer nachhaltigen Finanzierungslösung zur Stärkung ihrer Kapitalbasis weiter voran. Nachdem ein im Mai vorgelegter Entwurf eines Sanierungsgutachtens die grundsätzliche Sanierungsfähigkeit des Unternehmens bestätigt hatte, wurden nun mit der Boston Consulting Group und Rothschild & Co zwei renommierte Beratungshäuser eingebunden. Während BCG die Gesellschaft bei der Stärkung der Eigenkapitalseite unterstützt, begleitet Rothschild & Co die Finanzierer bei der Bilanzrestrukturierung.

Parallel laufen die Verhandlungen mit den Finanzierungspartnern über eine langfristig tragfähige Sanierungslösung. ...

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