Mladá Boleslav (ots) -- Das neue Skoda Flaggschiff mit sieben Sitzen liegt mit mehr als 640 Kilometern Reichweite an der Spitze der vollelektrischen Modellpalette- Vorantreiben der Elektromobilität: Zusammen mit dem Epiq verdoppelt der Peaq das elektrische Portfolio von Skoda- Klassenbeste Praktikabilität: Das grösste Skoda SUV bietet sieben Sitze, eine Länge von mehr als 4,87 Metern und bis zu 935 Liter Kofferraumvolumen- Unübertroffener Komfort: Das Maxx-Paket und das Premium-Soundsystem von Sonos verwandeln den Peaq in eine Lounge auf Rädern- Höchste Sicherheit, Komfort und Konnektivität: Neue Technologien machen dieses SUV intelligenter und benutzerfreundlicher im Alltag- Der Preis für den neuen Skoda Peaq beginnt in der Schweiz bei CHF 60'350.-*** für das Modell Skoda Peaq Selection 90Der neue Skoda Peaq erscheint als neues Flaggschiff der Marke und bietet ein Höchstmass an Komfort, Platz und Technologie. Mit bis zu sieben Sitzen und einer Reichweite von mehr als 640 Kilometern wird das neue Elektro-Flaggschiff von Skoda zum Aushängeschild der rein elektrischen Modellpalette der Marke. Mit einer Gesamtlänge von mehr als 4,87 Metern und fast drei Metern Radstand ist er das grösste und geräumigste Skoda SUV und das erste Modell der Marke im Segment der grossen SUVs. Das optionale Maxx-Paket sorgt für noch mehr Komfort, wobei das Premium-Soundsystem von Sonos zu einer loungeartigen Atmosphäre an Bord beiträgt. Der Peaq bietet zudem eine Fülle von Ausstattungsmerkmalen und modernster Technologie, darunter LED-Matrix-Scheinwerfer und der Travel Assist 3.0. Das neueste Modell von Skoda führt mehrere Neuheiten für die Marke ein, darunter bündig eingelassene Türgriffe und ein Panoramadach mit Dynamic Shade Control. One Pedal Driving und bidirektionales Laden verbessern die Alltagstauglichkeit des Peaq zusätzlich und unterstreichen seine Rolle als fortschrittliches neues Elektro-Flaggschiff von Skoda. Der Einstiegspreis für den neuen Skoda Peaq wird in der Schweiz CHF 60'350.-*** für das Modell Peaq Selection 90 betragen.Klaus Zellmer, CEO von Skoda Auto, sagt: Der Peaq setzt als unser Markenflaggschiff neue Massstäbe für Skoda und vereint unsere Kernkompetenzen auf eine Weise, die unsere zukünftige Ausrichtung als Unternehmen widerspiegelt. Er erweitert unsere Attraktivität auf neue Kundengruppen und bietet gleichzeitig weiterhin die Eigenschaften, die unsere Kunden schätzen - Geräumigkeit, Praktikabilität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Gleichzeitig spielt der Peaq eine zentrale Rolle beim Ausbau unseres vollelektrischen Angebots. Er ist Teil eines wachsenden Portfolios, das den Kunden eine echte Auswahl zwischen verschiedenen Antriebssträngen bietet, sodass sie die Lösung wählen können, die ihren Bedürfnissen am besten entspricht - heute und in Zukunft. So sorgen wir dafür, dass Skoda für ein noch breiteres Publikum relevant bleibt."Martin Jahn, Skoda Auto Vorstand für Vertrieb und Marketing, fügt hinzu: "Der Peaq mit seiner grossen Reichweite, seinen Sicherheits- und Konnektivitäts-Features wurde entwickelt, um sowohl Familien auf der Suche nach neuen Abenteuern als auch Führungskräfte auf langen Geschäftsreisen zu begeistern. Die Kombination aus Platz und Komfort vermittelt das Gefühl einer Lounge auf Rädern - unter dem grössten Panoramadach, das wir je hatten. Auch unsere Skoda Händler sehen dem Peaq mit grosser Spannung entgegen, da er unsere BEV-Modellpalette an der Spitze vervollständigt und neue Kundengruppen anzieht. Insgesamt schlägt der Peaq ein neues Kapitel in der Geschichte von Skoda auf und hebt unsere Marke auf die nächste Stufe. Mit diesem neuen Flaggschiff können wir stolz sagen: Das ist der ultimative Peaq!"Johannes Neft, Skoda Auto Vorstand für technische Entwicklung, sagt: "Mit dem neuen Peaq führen wir Spitzentechnologien in unser Portfolio ein. Er vereint unsere fortschrittlichsten Assistenzsysteme, Konnektivitäts- und Komfortfeatures. Travel Assist 3.0, 360° Area View und das neue Premium-Soundsystem, das in enger Zusammenarbeit mit Sonos entwickelt wurde, sind nur einige Beispiele dafür, wie unsere Kunden von fortschrittlichen Technologien profitieren, die das tägliche Fahrerlebnis noch angenehmer machen." Der neue Peaq ist das erste rein elektrische Modell von Skoda im Segment der grossen SUV und damit das elektrische Pendant zum Kodiaq mit Verbrennungsmotor - allerdings noch grösser und geräumiger.Exterieur:Das Design des grössten und geräumigsten SUV der Skoda Modellpalette folgt der Designsprache 'Modern Solid', die sich durch Minimalismus und klare Linien auszeichnet. Sowohl die Front- als auch die Heckleuchten verfügen über die neue T-förmige Lichtsignatur. Der Peaq ist das erste Modell in der Geschichte von Skoda, das über ein Panoramadach - das grösste der Marke - mit Dynamic Shade Control verfügt, und ist zugleich der erste Skoda mit bündig eingelassenen Türgriffen. Eine Vielzahl aerodynamisch optimierter Merkmale trägt zu einem hervorragenden Luftwiderstandbeiwert von cw 0,249 bei.Innenraum:Der brandneue Peaq bietet einen geräumigen, loungeartigen Innenraum, der bis zu sieben Personen aussergewöhnlichen Komfort bietet. In der Fünfsitzer-Konfiguration verbindet er diesen grosszügigen Innenraum mit dem grössten Kofferraum aller Skoda Modelle. Dieser hat ein Fassungsvermögen von 935 Litern, während ein 37 Liter grosser 'Frunk' unter der Fronthaube zusätzlichen Stauraum schafft. Das optionale Maxx-Paket wertet das Lounge-Erlebnis an Bord noch weiter auf - mit Vordersitzen mit Belüftungs- und Massagefunktion, ergonomischen Beinstützen, einem Premium-Sounderlebnis von Sonos und einer integrierten Wellness-App.Batterie- und Antriebsvarianten:Der Peaq ist mit zwei* Batteriekapazitäten erhältlich: 63 kWh* und 91 kWh. Letztere ist die grösste Batterie, die jemals in ein Skoda Elektrofahrzeug eingebaut wurde. Es stehen drei* Antriebsvarianten mit Leistungen von 150 kW* bis 220 kW sowie wahlweise Heck- oder Allradantrieb zur Verfügung. Für noch mehr Fahrkomfort unterstützt der Peaq das One Pedal Driving und verfügt über eine Wärmepumpe der nächsten Generation, die die Effizienz steigert. Der Peaq bietet zudem bidirektionales Laden, wodurch die im Akku gespeicherte Energie ausserhalb des Fahrzeugs genutzt werden kann.Sicherheits- und Assistenzsysteme:Der Peaq verfügt über eine umfassende Palette an Assistenzsystemen. Serienmässig sind Frontradarassistent mit Fussgänger- und Radfahrererkennung und City-Notbremsfunktion (Front Assist), Kreuzungsassistent (Crossroad Assist), Abbiegeassistent (Turn Assist) und Spurwechsel- und Ausparkassistent sowie Ausstiegswarner (Side Assist). Zu den optionalen Systemen gehören der Travel Assist 3.0 (in der Schweiz serienmässig), das derzeit fortschrittlichste Assistenzsystem in einem Skoda Modell, sowie die 360° Umgebungskamera (Area View) - mit transparenter 3D-Visualisierung der Karosserie - und der Intelligente Parkassistent. Zehn Airbags, darunter ein zentraler Airbag und hintere Seitenairbags, gehören zur Serienausstattung.Konnektivität:Die zentrale Schaltstelle des neuen Peaq ist das neueste Infotainment-System auf Android-Basis, das mit einem vertikal angeordneten 13,6-Zoll-Display ausgestattet ist - eine Premiere in einem Skoda Modell. Ebenfalls neu ist das Premium-Sounderlebnis mit 16 Lautsprechern, gemeinsam entwickelt mit und optimiert von Sonos. Die kabellose 25-W-Ladefunktion für zwei Smartphones wurde zudem um eine Beleuchtung und integrierte Magnete erweitert, um eine optimale Positionierung zu gewährleisten.Sportline:Die Sportline-Variante ist ab Bestellstart erhältlich und zeichnet sich durch glänzend schwarze Exterieur-Akzente und Schriftzüge aus. Sie ist die einzige Version, für die optional eine Zweifarblackierung mit schwarzem Dach angeboten wird. Die Top-Ausstattungsvariante ist serienmässig mit LED-Matrix-Scheinwerfern und dem beleuchteten Tech-Deck-Face ausgestattet. Der Innenraum ist durchgehend in Schwarz gehalten und verfügt über Sportsitze mit integrierten Kopfstützen sowie ein Dreispeichen-Sportlenkrad mit einem Sportline-Emblem. Die Sportline-Variante kann mit allen Antriebsoptionen** kombiniert werden.* In der Schweiz wird der Peaq 90 mit 210 kW und der Peaq 90x mit 220 kW erhältlich sein.** Der Skoda Peaq Sportline wird in der Schweiz ausschliesslich als 4x4 Version angeboten.*** Unverbindliche Preisempfehlungen der Importeurin AMAG Import AG. Inkl. 8.1% MwSt. Änderungen vorbehalten.Pressekontakt:Sandra ZippoPR Skodaskoda.pr@amag.chwww.skoda.ch / www.skodapress.chOriginal-Content von: SKODA / AMAG Import AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014155/100940889