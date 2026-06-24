Die Logistikbranche steht vor einer spürbaren Entlastung auf der Kostenseite. Nachdem die volatilen Energiepreise der vergangenen Jahre die zyklische Erholung der globalen Wirtschaft belasteten, deutet sich eine nachhaltige Entspannung an: Prognosen zufolge konsolidieren sich die Rohölnotierungen (Brent) spürbar nach unten.
Da Treibstoffkosten traditionell zwischen 35 und 40 % der operativen Kosten im schweren Straßentransport sowie in der Luftfracht ausmachen, wirkt dieser Preisrückgang wie ein automatisches Effizienzprogramm. Unternehmen, die parallel dazu ihre internen Hausaufgaben bei der Restrukturierung gemacht haben, stehen vor einer nachhaltigen Margenexpansion. Unsere fundamentale Einschätzung zu drei Schwergewichten der Branche finden sie in dr Terminbörse daily (KLICK HIER).
Da Treibstoffkosten traditionell zwischen 35 und 40 % der operativen Kosten im schweren Straßentransport sowie in der Luftfracht ausmachen, wirkt dieser Preisrückgang wie ein automatisches Effizienzprogramm. Unternehmen, die parallel dazu ihre internen Hausaufgaben bei der Restrukturierung gemacht haben, stehen vor einer nachhaltigen Margenexpansion. Unsere fundamentale Einschätzung zu drei Schwergewichten der Branche finden sie in dr Terminbörse daily (KLICK HIER).
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