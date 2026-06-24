Die Präsentation von AIXTRON auf der mwb research Industrial Conference hat die Wachstumserzählung für den mittelfristigen Zeitraum gestärkt, wobei KI-gesteuerte Optoelektronik nun der klare Wendepunkt ist und die 800V HVDC-Stromversorgung als zweite bedeutende Gelegenheit aufkommt. Das Management wies auf einen starken Anstieg im Opto-Bereich im Jahr 2026 hin, einen potenziell viel größeren Markt für Interconnects ab 2027/28 sowie auf eine signifikante zusätzliche Nachfrage nach GaN/SiC-Werkzeugen aus KI-Stromarchitekturen bis 2028/29. Der Weg ist jedoch alles andere als risikofrei: Die Verfügbarkeit von Substraten, Verbesserungen der Ausbeute, Übergänge bei der Wafergröße und AIXTRONs eigene Produktionssteigerung werden den Zeitpunkt und die Steilheit der Umstellung bestimmen. Da die Aktie bereits eine reibungslose Erholung mit ca. 32,5x 2027E und ca. 25,5x 2028E EV/EBIT einpreist, sehen wir die verbesserte Wachstumsoptionalität als mehr als in der Bewertung reflektiert und bekräftigen unser SELL-Rating mit unverändertem Kursziel von 40,00 EUR. Eine Aufzeichnung des Videos ist hier verfügbar: research-hub.de/videos Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/aixtron-se
© 2026 mwb research