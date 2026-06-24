Kontron's CFO Clemens Billek präsentierte auf unserer virtuellen Industrial Technology Conference und lieferte wertvolle Einblicke in die zentralen Investoren-Debatten nach dem ersten Quartal und dem angekündigten Pflichtangebot von Aktionär Ennoconn. Operativ sollte die Bereinigung von GreenTec die Ertragsbelastung verringern und Kapazitäten für Transportation/Rail und Aerospace & Defense freisetzen. Die jüngste Störung des GSM-R-Netzes der Deutschen Bahn unterstreicht zusätzlich die Notwendigkeit einer resilienten Schienenkommunikationsinfrastruktur, was der starke Positionierung von Kontron beim Übergang von GSM-R zu FRMCS in die Karten spielt. Wir belassen unsere Schätzungen unverändert und bestätigen das BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 34,00 EUR. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung ist unter https://research-hub.de/videos verfügbar. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/kontron-ag
© 2026 mwb research