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WKN: 880883 | ISIN: US5529531015 | Ticker-Symbol: MGG
Tradegate
24.06.26 | 09:31
41,170 Euro
-0,17 % -0,070
Branche
Hotels/Tourismus
Aktienmarkt
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MGM RESORTS INTERNATIONAL Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MGM RESORTS INTERNATIONAL 5-Tage-Chart
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41,19041,59012:03
ratgeberGELD.at
24.06.2026 10:39 Uhr
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(1)

MGM Resorts International - MGM: Wetten, dass bei der Casino-Aktie noch was geht!

Support bei der Kurslücke!

Analysten mit neutraler bis leicht positiver Einschätzung zu MGM Resorts International! Etabliert im US-Casino- und Gaming-Sektor!

MGM Resorts International (MGM) - US5529531015

Rückblick: Gleich zwei größere, noch immer offene Gap Ups prägen die jüngste Kursentwicklung der MGM-Aktie. Nach dem Pivot-Hoch vom 1. Juni setzte das Wertpapier in zwei Stufen zurück, befindet sich aber immer noch im Aufwärtstrend und notiert derzeit am 20er-EMA.

MGM-Aktie: Chart vom 24.06.2026, Kürzel: MGM Kurs: 46.92 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Unser Kaufsignal liegt oberhalb der gestrigen Tageskerze. Kursziel ist das zuvor genannte Pivot-Hoch. Die nächsten Quartalszahlen werden am 30. Juli gemeldet, sodass ein mehrwöchiger Swingtrade nicht zu Überschneidungen führt.

Mögliches bärisches Szenario

Die grüne 20-Taglinie bietet sich als Stop Loss an. Sollte diese intraday unterschritten werden, wäre das Setup allerdings als Outside Reversal noch attraktiver. Schlusskurse darunter wären angesichts des angeschlagenen Gesamtmarktes aber zunächst ein KO-Kriterium für Long Trades.

Meinung

MGM Resorts International mit Sitz in Las Vegas zählt zu den weltweit größten Betreibern von Casinos und Resorts. Zum Portfolio gehören bekannte Hotels und Casinos wie Bellagio, MGM Grand und Mandalay Bay sowie das Online-Sportwetten- und iGaming-Geschäft über BetMGM. Das aktuelle Analystenbild fällt überwiegend neutral bis leicht positiv aus: Die Mehrheit der Analysten stuft die Aktie zwischen "Hold" und "Buy" ein, während die durchschnittlichen Kursziele im mittleren 40 USD-Bereich und damit nahe dem aktuellen Kurs liegen. MGM Resorts gilt im US-Casino- und Gaming-Sektor als etabliertes Unternehmen, dessen Geschäftsentwicklung maßgeblich von der Reiselust der Verbraucher, der Nachfrage nach Freizeitangeboten in Las Vegas sowie dem Wachstum des digitalen Wettgeschäfts abhängt. Charttechnisch sieht es allerdings nach mehr aus, sodass wir zur bullischen Seite tendieren.


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 12.00 Milliarden USD
  • Meine Meinung zu MGM ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/mgm-resorts-mit-klarem-analystenbild-casino-aktie-im-vergleich-zu/69608932
  • Veröffentlichungsdatum: 24.06.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
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