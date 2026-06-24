Berlin - Der deutschlandweite Ausfall der Funktechnik, der in der vergangenen Nacht den Zugverkehr über zwei Stunden komplett zum Erliegen brachte, beschäftigt am heutigen Mittwoch den Aufsichtsrat der Deutschen Bahn. Das berichtet das "Handelsblatt".
Chefkontrolleur Werner Gatzer sagte der Zeitung: "Dies wird ein Thema sein in der heutigen Strategiesitzung." Wie es in Kreisen des Kontrollgremiums heißt, sind die Ursachen für die Störung noch nicht abschließend geklärt. Im Aufsichtsrat zeigte man sich allerdings erleichtert, dass die Störung dieses Mal relativ schnell behoben wurde.
Schon vor vier Jahren war das in die Jahre gekommene digitale Funksystem GSM-R in Norddeutschland für mehrere Stunden ausgefallen. Ein Nachfolgesystem auf der Basis des Mobilfunkstandards 5G befindet sich noch in der Erprobung.
Chefkontrolleur Werner Gatzer sagte der Zeitung: "Dies wird ein Thema sein in der heutigen Strategiesitzung." Wie es in Kreisen des Kontrollgremiums heißt, sind die Ursachen für die Störung noch nicht abschließend geklärt. Im Aufsichtsrat zeigte man sich allerdings erleichtert, dass die Störung dieses Mal relativ schnell behoben wurde.
Schon vor vier Jahren war das in die Jahre gekommene digitale Funksystem GSM-R in Norddeutschland für mehrere Stunden ausgefallen. Ein Nachfolgesystem auf der Basis des Mobilfunkstandards 5G befindet sich noch in der Erprobung.
© 2026 dts Nachrichtenagentur