Für die Puma-Aktie ging es am gestrigen Dienstag um über -7% bergab. Am Mittwochmorgen kann sich der Kurs des deutschen Sportartikelherstellers aber wieder leicht erholen. Was hat den Kursrückgang ausgelöst und ist alles doch nicht so schlimm? Eine pessimistische Analystenstimme Der gestrige herbe Kursrückgang der Puma-Aktie ist gleich zwei Faktoren geschuldet. Der erste war eine pessimistische Analystenstimme. Das US-Analysehaus Bernstein Research ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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