Während viele Anleger zuletzt auf Technologiewerte setzten, blieb die Aktie von Energy Transfer in den vergangenen Wochen trotz starker Geschäftszahlen hinter den Erwartungen zurück. Das macht die Papiere des US-Energiekonzerns für langfristig orientierte Investoren wieder interessanter. Als wesentlicher Grund für die schwache Kursentwicklung seit Ende Mai gilt die letzteveränderte Anlegerstimmung. Energieaktien profitierten zeitweise von geopolitischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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