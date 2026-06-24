Europas Banken sollen die grüne Transformation der Wirtschaft finanzieren. Wie weit sie dabei sind, zeigen die jährlich veröffentlichten "Carbon Emission Indicators" der Europäischen Zentralbank.Wer die Daten genauer analysiert - dabei hilft ein aktueller Report der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) -, erkennt bei österreichischen Banken einen klaren Trend zur Dekarbonisierung im Kreditgeschäft. Zwischen 2020 und 2023 sank der CO2-Fußabdruck ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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