Wien (www.fondscheck.de) - Die aus Hannover stammende Fondsgesellschaft Bantleon hat die auf Wandelanleihen spezialisierte Schweizer Investmentboutique Bantleon Convertible Experts vollständig übernommen, so die Experten von "FONDS professionell". Bantleon habe 2024 einen Mehrheitsanteil an der einst als Credit Suisse Investment Partners firmierenden Gesellschaft von der UBS erworben. Der Großbank wiederum sei das Haus im Zuge der Credit-Suisse-Übernahme in die Hände gefallen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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