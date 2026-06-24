Die Puma-Aktie kann sich am Mittwoch deutlich erholen. Mit einem Plus von rund drei Prozent macht der Sportartikelhersteller den schwachen Vortag zumindest teilweise wett und überwindet die zuletzt gerissene 50-Tage-Linie. Auslöser sind positive Analystenstimmen.• Am Dienstag bereitete ein Analystenkommentar von Bernstein Sorge über die Umsatzentwicklung von Puma.• Goldman Sachs rechnet nach schwächerem Jahresauftakt mit einer anziehenden Umsatzdynamik in der zweiten Jahreshälfte.• Deutsche Bank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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