Galantas Gold Corp. hat den Erwerb sämtlicher Anteile an Sol de Oro Mining Ltd. erfolgreich abgeschlossen und sich damit die vollständige Kontrolle über das Andacollo-Goldprojekt in der chilenischen Region Coquimbo gesichert. Die Transaktion umfasst eine anfängliche Zahlung von 1,5 Mio. US-Dollar sowie die Übernahme weiterer finanzieller Verpflichtungen gegenüber den früheren Anteilseignern von Compañía Minera e Inmobiliaria Dragones SpA. Insgesamt beläuft sich das strukturierte Zahlungsmodell bis 2029 auf 32,5 Mio. US-Dollar.



CEO Mario Stifano bezeichnete den Erwerb als strategischen Meilenstein, da das Projekt über eine bedeutende Goldressource im Tagebau verfügt und die Grundlage für einen geplanten Produktionsstart im Jahr 2027 bildet. Galantas plant ein umfangreiches Bohrprogramm, um höhergradige Goldzonen bei El Sauce und Toro zu erschließen und gleichzeitig das Kupferpotenzial des Projekts weiter zu evaluieren.



Im Zuge der Transaktion erhielt Luis Catril, Hauptanteilseigner von Dragones, rund 91 Mio. neue Galantas-Aktien und wird damit zu einem bedeutenden Aktionär des Unternehmens. Die Vereinbarung beinhaltet zudem bestehende Silber-Streaming-Verträge, die einen festgelegten Anteil der Silberproduktion an K2 Resources und ExGen Resources binden.



Mit Abschluss der Übernahme erhöht sich das ausgegebene Aktienkapital von Galantas auf rund 829,5 Mio. Aktien. Das Unternehmen verfolgt weiterhin die Strategie, durch disziplinierte Kapitalallokation und die Entwicklung hochwertiger Projekte langfristigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen.



Galantas ist ein börsennotiertes Gold- und Kupferunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Erschließung und die Weiterentwicklung von Gold- und Kupfervorkommen in stabilen Bergbaurechtsgebieten spezialisiert hat. Derzeit treibt das Unternehmen die Erschließung des Indiana-Projekts und des Andacollo-Goldprojekts in Chile voran.



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