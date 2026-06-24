Die Wall Street richtet sich weiter auf die Zukunft aus. Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, ersetzt Verizon im Dow Jones Industrial Average. Die Änderung wird am 29. Juni 2026 vor Handelsbeginn wirksam. Damit rückt ein weiterer Tech-Gigant in den traditionsreichsten US-Aktienindex auf.• Alphabet stärkt die Technologie- und KI-Gewichtung im Dow Jones.• Verizon verliert seinen Platz, nachdem die Aktie im preisgewichteten Index kaum noch Einfluss hatte.• Die Aufnahme ist ein symbolischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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