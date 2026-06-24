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ratgeberGELD.at
24.06.2026 13:09 Uhr
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(1)

Bloom Energy (BE): So nutzen Trader den Ausbruch über 330 USD!

Gigantischer Oracle-Deal zündet den KI-Turbo!

Rückblick

Die Aktie befindet sich seit April in einer dynamischen Aufwärtsbewegung. Nach einem Rücksetzer Anfang Juni läuft der Kurs stabil oberhalb der gleitenden Durchschnitte EMA 50/20, was auf eine starke relative Stärke und anhaltendes institutionelles Kaufinteresse hindeutet.

Bloom Energy-Aktie: Chart vom 23.06.2026, Kürzel: BE, Kurs: 329.48 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der jüngste Pullback zur 20-Tagelinie wurde aufgefangen. Um der Aktie zu folgen, bietet sich ein Einstieg über der Kerze von gestern (330 USD) an. Als Zielbereich definieren wir die psychologisch wichtige 400 USD-Marke.

Mögliches bärisches Szenario

Geht es unter die 300-USD-Grenze, könnte rasch die 50-Tagelinie ins Spiel kommen und danach das Juni-Tief angelaufen werden.

Meinung

Mitte Juni wurde bekannt, dass Bloom Energy einen wegweisenden Vertrag zur Lieferung von bis zu 2,45 Gigawatt Leistung für Oracles "Project Jupiter" (eine gigantische KI-Fabrik) an Land gezogen hat. Das Management hat die Umsatzprognose für das Gesamtjahr massiv angehoben und rechnet mit einem Wachstum von rund 80%. Der Flaschenhals ist aktuell nicht mehr die Nachfrage, sondern wie schnell Kunden die Standorte für die Brennstoffzellen aufbauen können. Trotz der Euphorie sollte die hohe Bewertung der Aktie nicht ignoriert werden.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 91.58 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 3.58 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Bloom Energy ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 24.06.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

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