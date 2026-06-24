© Foto: Dall-ETrotz starkem Kursrückgang und wachsender Absturzsorgen bei XRP feiert Ripple einen wichtigen regulatorischen Erfolg in Europa.Am Mittwochmittag notiert XRP bei 1,09 US-Dollar und verliert damit weitere 1,44 Prozent. Auf Sicht der vergangenen sieben Tage summieren sich die Verluste inzwischen auf mehr als 9 Prozent. Damit rutscht XRP in der Rangliste der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung auf Platz sechs ab. Gegenüber dem Hoch des letzten Marktzyklus hat XRP mittlerweile rund 68 Prozent an Wert verloren und bewegt sich nur noch knapp oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 1 US-Dollar. Während XRP fällt, gewinnt Ripple regulatorisch in Europa Trotz der aktuellen …
Enthaltene Werte: XRP~EUR,XRP~USD,RLUSD~USDDen vollständigen Artikel lesen
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