Wackelt der KI-Trade? Steht sogar eine ausgiebige Sommer-Korrektur bevor? Mit Zertifikaten können Anleger von jeder Marktlage profiteren. Für wallstreetONLINE erklärt Trading-Experte Ingmar Königshofen, wie das geht.In unserer brandneuen YouTube-Sendung Trading Desk präsentiert Trading-Experte Ingmar Königshofen jeden Mittwoch um 13:00 Uhr fundierte Derivate-Tipps und konkrete Setups für anspruchsvolle Anleger. In der heutigen Folge dreht sich alles um zwei spannende Marktbewegungen und die passenden Hebelprodukte dazu: Weicht die Rallye im DAX einer Korrektur? Warum sich jetzt eine Absicherung oder eine spekulative Short-Position im deutschen Leitindex lohnen könnte. Und wie reitet man die …
Enthaltene Werte: US68389X1054,DE0008469XXXDen vollständigen Artikel lesen
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