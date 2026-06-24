Wien (www.fondscheck.de) - Franklin Templeton erweitert sein Geschäft mit digitalen Vermögenswerten, so die Experten von "FONDS professionell".Die Fondsgesellschaft Franklin Templeton habe die Übernahme des auf Kryptowerte spezialisierten Investmenthauses 250 Digital abgeschlossen. Dies habe der Asset Manager mit Sitz im US-Bundesstaat Kalifornien mitgeteilt. Mit Abschluss der Transaktion gründe das Unternehmen zudem eine eigene Digital-Assets-Sparte namens Franklin Crypto. Franklin Templeton übernehme auch alle Investmentstrategien von 250 Digital. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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