Wenn Goldman Sachs zum Frankfurter "German M&A Roundtable" in den Marienturm einlädt, dann ist der Andrang groß - schließlich haben die Investmentbanker die Hand am Puls der Märkte. Dieses Jahr war die Botschaft zur Halbzeitbilanz klar: "Wir laufen auf ein neues Rekordjahr zu", sagte Tibor Kossa, Co-Head Investment Banking für Deutschland und Österreich.Rekord aus 2021Für das Gesamtjahr wird ein globales Dealvolumen von 6,2 Billionen Dollar erwartet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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