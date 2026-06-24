Zürich - Venture Leaders hat sich in den vergangenen 20 Jahren als führende internationale Roadshow für Schweizer Startups etabliert und zahlreiche der erfolgreichsten Technologieunternehmen des Landes auf ihrem Weg begleitet. Doch was kommt nach Venture Leaders? Bislang führte der nächste Schritt meist über die anspruchsvolle Suche nach Wachstumskapital. Gestern Abend haben Christian Winkler und Michael Wieser den Swiss Champions Fund angekündigt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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