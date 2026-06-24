© Foto: UnsplashNach dem Tech-Ausverkauf greifen Anleger wieder zu. Große Banken sehen den S&P 500 weiter steigen. Doch Micron, Zinssorgen und KI-Investitionen liefern jetzt den Härtetest.Im Fokus stehen die anstehenden Zahlen von Micron Technology. Das Unternehmen gilt als großer Profiteur des KI-Booms. Die Aktie ist 2026 bereits um mehr als 200 Prozent gestiegen. Die Ergebnisse nach Börsenschluss gelten nun als wichtiger Stimmungstest für den Speicherchip- und KI-Sektor. Brent Schutte, Chefanlagestratege bei Northwestern Mutual Wealth Management, sagte Reuters, Investoren wollten vor allem wissen, wie teuer die Umsetzung von Künstlicher Intelligenz geworden sei und welche Rendite Unternehmen damit …
Enthaltene Werte: US5951121038,US78378X1XXX,2455711Den vollständigen Artikel lesen
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