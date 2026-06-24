Vertex Energy, Inc. ("Vertex" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass es ein Projekt in seiner Raffinerie in Mobile, Alabama, vorantreibt, bei dem konventionelle Grundöle der Gruppe III aus Rohöl mithilfe des bestehenden Hydrocrackers des Unternehmens und der dazugehörigen Verarbeitungsinfrastruktur hergestellt werden sollen. Damit wird Schmierstoffherstellern und -mischern eine zusätzliche inländische Bezugsquelle für hochwertige Basisöle der Gruppe III zur Verfügung gestellt.

Das Projekt zielt darauf ab, die Produktionskapazität für konventionelle Gruppe-III-Basisöle um 6.000 Barrel pro Tag zu erhöhen und die Herstellung von Gruppe-III-Basisölen mit einer Viskosität von 4 cSt, 6 cSt und 8 cSt zu unterstützen. Dabei wird ein bestehender, aus Rohöl gewonnener, hydrogecrackter Vakuumgasölstrom genutzt, der in der Raffinerie des Unternehmens in Mobile, Alabama, produziert wird. In Verbindung mit der bestehenden Produktion von wiederaufbereiteten Basisölen der Gruppe III des Unternehmens wird diese zusätzliche Kapazität Vertex voraussichtlich zum führenden Hersteller von Basisölen der Gruppe III in Nordamerika machen. Vertex hat die vorläufigen Planungsarbeiten abgeschlossen und eine Hochdruck-Hydrotreating-Anlage für Schmierstoffe beschafft. Das Unternehmen plant, im Jahr 2029 mit der Produktion konventioneller Basisöle der Gruppe III zu beginnen.

"Dieses Projekt stellt einen wichtigen Meilenstein in unserem kontinuierlichen Bestreben nach verbesserter Rentabilität und Margenstabilisierung dar", sagte Mark Smith, Chief Executive Officer von Vertex Energy. "Wir sind davon überzeugt, dass die geplanten Investitionen in Verbindung mit unserem bestehenden Hydrocracker Vertex einen überzeugenden Weg eröffnen, den konventionellen Markt der Gruppe III zu beliefern und Kunden zu unterstützen, die auf eine zuverlässige inländische Versorgung angewiesen sind."

Basisöle der Gruppe III kommen in einer Vielzahl von Hochleistungsschmierstoffanwendungen zum Einsatz, darunter Automobil- und Industrieschmierstoffe, die hohe Leistungsmerkmale und eine gleichbleibende Produktqualität erfordern. Das Projekt wird die bestehenden Geschäftsbereiche von Vertex im Bereich Kraftstoffe und wiederaufbereitete Basisöle ergänzen, wobei das Unternehmen im Rahmen seiner integrierten Plattform weiterhin Kraftstoffe sowie wiederaufbereitete Basisöle der Gruppe III mit 4 cSt und 6 cSt produzieren und gleichzeitig seine Produktionskapazitäten für konventionelle Basisöle der Gruppe III ausbauen wird.

Weitere Informationen zu Vertex finden Sie auf der Website des Unternehmens unter vertexenergy.com.

ÜBER VERTEX ENERGY

Vertex ist ein führender Spezialraffineriebetreiber für Grundöle und konventionelle Kraftstoffe. Das Unternehmen betreibt im Süden der Vereinigten Staaten ein integriertes Netzwerk zur Sammlung und Aufbereitung von Altmotoröl ("UMO") und sichert sich damit eine zuverlässige Rohstoffversorgung für seine Basisöl-Raffinerieanlagen. Vertex bietet in den USA hergestellte Raffinerieprodukte mit globaler Reichweite an und liefert Lösungen, die die Leistung und den Wert für seine Kunden steigern.

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