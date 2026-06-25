Energie, Energie, Energie! Das ist nicht nur in Zeiten, in denen Deutschland unbedingt mehr Klimaanlagen bräuchte, ein entscheidendes Thema. Die KI-Revolution treibt die Nachfrage nach Lösungen massiv an. Die USA sind besonders betroffen, da der Ausbau der Rechenzentren dort sehr dynamisch erfolgt. Analysten schätzen, dass die sogenannten KI-Hyperscaler dieses Jahr mehr als 700 Mrd. USD in die Expansion stecken werden. Das US-Energienetz ist darauf nicht ausgerichtet und so profitieren derzeit Versorger oder Solar- und Windparkbauer, aber auch Gaskonzerne besonders. Doch neben KI ist auch das Wachstum der Elektroauto-Flotte ein großes Thema. Und nicht zuletzt: Auch Teile des europäischen Stromnetzes müssen ausgebaut und erneuert werden. Die Nachfrage nach Lithium, Uran und Öl dürfte in den kommenden Jahren und Jahrzehnten also solide wachsen. Wir blicken deshalb auf die Aktien von PLS Group, American Atomics und Total Energies!Den vollständigen Artikel lesen ...
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