* Ein Blick ins Getriebe* Die Uhr tickt* Versöhnliche Worte am Schluss

Liebe Leser,



die Partystimmung an der US-Börse scheint kein Ende zu nehmen und hat mit dem Börsengang von SpaceX neue Höhen erreicht. Getrieben werden die Kursgewinne durch wahrlich märchenhafte Versprechungen charismatischer Top-Manager und Regierungsmitglieder um Trump, die unseriöse expansive Geldpolitik der USA in den letzten Jahrzehnten und der Hoffnung auf ein neues technisches Zeitalter. Denn nicht weniger müsste die als künstliche Intelligenz (KI) bezeichnete Technologie einleiten, wenn sie dem gigantischen Hype um sie gerecht werden sollte.



Unsere Leser wissen natürlich, dass wir diese spekulativen Exzesse mit Spannung verfolgen, da sie gewöhnlich in der Endphase einer Spekulationsblase auftreten. Und der Boom um KI trägt alle Zeichen einer riesigen Spekulationsblase.



Den Zeitpunkt, wann diese Blase zu Ende geht, können wir nicht exakt bestimmen. Die Warnsignale haben in den vergangenen Wochen zwar zugenommen, aber noch nicht das Ausmaß erreicht, das für eine unmittelbar bevorstehende Aktienbaisse spricht. Deshalb ist unser Team der Meinung, dass die rauschende Party noch etwas weitergehen wird. Den jüngsten Kursanstieg des NASDAQ Index haben wir in den Wochenupdates unseres Börsenbriefes Krisensicher Investieren übrigens prognostiziert.

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