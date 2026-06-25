Das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot soll zum 1. Januar 2027 starten und die private Altersvorsorge in Deutschland stärker auf Kapitalmarktanlagen ausrichten. Im Mittelpunkt stehen ETFs, Fonds und ausgewählte EU-Staatsanleihen - also Anlageformen, die langfristig höhere Renditechancen bieten können als klassische Garantieprodukte. Smartbroker hat auf einer neuen Themenseite den aktuellen Stand zum Altersvorsorgedepot kompakt aufbereitet. Dort wird erklärt, wer profitieren kann, welche Zulagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Feingold Research