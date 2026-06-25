GEA nahm an unserer Industrial Technology Conference teil, wo das Unternehmen das mittelfristige Wachstumsmomentum bekräftigte und die Zielvorgaben mit einem organischen Wachstum von ~6%, einer EBITDA-Marge von 16,9% und einer ROCE von 36% bestätigte. Das Vertrauen des Vorstands ist extrem hoch, da sieben Führungskräfte über 1,4 Mio. EUR an Aktien durch Transaktionen am offenen Markt erworben haben. Darüber hinaus ist GEA Marktführer im Bereich der Protein-Extraktionsanlagen, und die steigende Nachfrage nach Proteinpulver könnte die Nachfrage nach zusätzlichen Investitionen ankurbeln. Die Kapitalallokation bleibt diszipliniert, mit bestätigten Dividenden von 210 Mio. EUR und der Möglichkeit opportunistischer Aktienrückkäufe. Die Insider-Käufe auf Mehrjahreshochs und die intakte Guidance mit Margenpotenzial bestätigen unsere BUY-Empfehlung mit einem Kursziel von 68,00 EUR, wobei die aktuelle Bewertung einen attraktiven Einstiegspunkt darstellt. Eine Aufzeichnung der Präsentation und der Q&A-Session ist hier verfügbar: research-hub.de/videos Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/gea-group-ag
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