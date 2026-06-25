Gold- Rücksetzer bietet interessante Einstiegschance!

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Endlos Turbo Long 3.384,94 open end: Basiswert Gold [8.2026]
61,81 EUR 61,81 EUR -5,67% Basiswertkurs: -- Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: COMEX Globex, 00:19:56 Basispreis 3.384,94 USD Knock-Out-Barriere 3.384,94 USD Hebel 5,81x Abstand zum Basispreis in % -- Abstand zum Knock-Out in % -- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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