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Wieder rote Vorzeichen bei Super Micro. Die Aktie des KI-Server-Spezialisten brach zuletzt erneut im NASDAQ-Handel ein und rutschte teilweise wieder bis unter 33 US-Dollar ab. Dabei klingt die Auftragslage eigentlich nach guten Vorzeichen, denn 39 Milliarden US-Dollar stehen in den Büchern. Doch genau hier liegt das Problem. Um diesen Berg überhaupt abarbeiten zu können, hat sich Super Micro frisches Geld besorgt, nämlich sieben Milliarden US-Dollar, finanziert über eine Mischung aus Aktienverkäufen und Wandelpapieren. Das soll erstmal nach Wachstum klingen, fühlt sich aber auf den zweiten Blick für viele Aktionäre eher nach Verwässerung an. Wie tief sitzt die Krise wirklich, und was bedeutet das für den Kurs? Wir beleuchten dies für Sie!

Zerreißprobe

Was sich aktuell bei Super Micro abspielt, ist eine echte Zerreißprobe. Auf der einen Seite stehen die blanken Zahlen aus dem dritten Geschäftsquartal. Der Gewinn pro Aktie kletterte von 0,17 auf 0,72 US-Dollar, der Umsatz schoss um über 122 Prozent auf 10,24 Milliarden US-Dollar nach oben. Toll ja, erstmal auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite lauert ein gewaltiges Risiko, das viele Anleger nervös macht und das ist die Bilanz.

Lagerbestände und Forderungen sind in den vergangenen Quartalen massiv angeschwollen. Finanziert wurde dieser Aufbau größtenteils über zusätzliche Schulden, kurzfristig wie langfristig. Die Folge davon ist, dass die Eigenkapitalquote auf mittlerweile nur noch 32 Prozent gefallen ist, mit weiter fallender Tendenz. Ein Wert, der wachrütteln sollte, denn hinzu kommt die jüngst verkündete Kapitalerhöhung über sieben Milliarden US-Dollar, mit der das Unternehmen den enorm gefüllten Auftragsbestand von 39 Milliarden US-Dollar stemmen will. Das Problem dabei ist, dass die Zahl der ausstehenden Aktien dadurch um satte 15 bis 35 Prozent steigen könnte. Für bestehende Aktionäre heißt das schlicht weg, dass für sie weniger Gewinn pro Anteil bleibt.

Immerhin gibt es auch positive Nachrichten. Super Micro hat auf der ISC 2026 in Hamburg eine neue Plattform vorgestellt, die auf der Nvidia Vera-Rubin-Technologie basiert und bis zu 1.152 GPUs in flüssigkeitsgekühlten Racks bündeln kann. Die Auslieferung ist für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant und auch die Partnerschaft mit SpaceX und die mögliche Rolle als Zulieferer für das xAI-Rechenzentrum Colossus 2 sorgen für Fantasie. Das Analysehaus GF Securities reagierte mit einer Hochstufung auf "Buy" und einem Kursziel von 48 US-Dollar.

Charttechnik

Der Chart zeigt seit Monaten ein Bild zwischen Hoffen und Zittern. Vom 12-Monatshoch bei knapp über 60 US-Dollar, erreicht im August 2025, ist die Aktie deutlich entfernt. Aktuell notiert sie über 40 Prozent darunter. Im März 2026 ging es bis auf knapp unter 20 US-Dollar hinab, das bisherige Jahrestief. Seither hat sich der Kurs zwar wieder erholt und liegt einiges über diesem Tiefpunkt, doch von einer echten Trendwende kann noch keine Rede sein.

Entscheidend wird jetzt der Bereich um den 200-Tage-Durchschnitt bei 35,64 US-Dollar. Gelingt der Sprung darüber, könnte der Weg in Richtung 40 bis 45 US-Dollar frei werden, im optimistischen Szenario sogar zurück zur Marke von 50 US-Dollar. Scheitert die Aktie jedoch an diesem Widerstand erneut, droht ein erneuter Rückfall und im schlechtesten Fall sogar zurück in Richtung der psychologisch wichtigen 20-US-Dollar-Marke.





Was tun?

Super Micro bleibt ein zweischneidiges Schwert. Die operativen Zahlen mit einem Umsatzsprung von 122 Prozent beeindrucken zunächst. Doch wer genauer hinschaut, erkennt auch die erheblichen Risiken. Diese sind eine Eigenkapitalquote von nur noch 32 Prozent, eine drohende Verwässerung von bis zu 35 Prozent und ungeklärte Fragen zur Unternehmensführung. Die jüngste Kapitalerhöhung über sieben Milliarden US-Dollar mag kurzfristig Liquidität sichern, sie kann aber massiv auf den Gewinn pro Aktie drücken.

Die positiven Nachrichten sind eine neue Produktlinie, GF-Securities-Hochstufung, SpaceX-Fantasie. Aber all das ändert nichts an der grundsätzlichen bilanziellen Schieflage. Solange Super Micro nicht beweist, dass aus den 39 Milliarden US-Dollar Auftragsvolumen auch tatsächlich nachhaltige Gewinne werden, bleibt die Aktie eine hochspekulative Wette. Wer bereits investiert ist, sollte den 200-Tage-Durchschnitt bei 35,64 US-Dollar als entscheidende Hürde im Blick behalten. Anleger, die noch nicht eingestiegen sind könnten an der Seitenlinie bleiben und auf klarere Signale warten, bevor sie bei der Aktie zuschlagen.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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