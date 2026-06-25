Der IPO der polnischen TAG-Tochter Robyg wurde gestern erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt konnten 37 Mio. Aktien zu einem Preis von 34 Zloty je Aktie bei Investoren platziert werden. Damit erzielte die Transaktion einen Gesamterlös von 1,25 Mrd. Zloty (rund 295 Mio. €), wovon 850 Mio. Zloty (200 Mio. €) fließen direkt an die TAG. Der Handelsstart der Robyg-Aktien an der Warschauer Börse ist für den 2. Juli vorgesehen. Nach dem Börsengang hält der MDax-Konzern noch einem Anteil von 66 % an Robyg. Bei einer Nettoverschuldung von rund 3,5 Mrd. € eröffnet der IPO von Robyg der TAG zusätzlichen finanziellen Spielraum. Die Analysten von Jefferies haben die Einstufung für TAG Immobilien gestern auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 € belassen. Aufgrund der Unsicherheit über die künftige Zinsentwicklung kann bei der TAG-Aktie in den nächsten Wochen ein möglicher Test der wichtigen Unterstützung bei 12,42 € nicht ausgeschlossen werden.
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