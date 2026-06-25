Vom Explorer zum Entwickler: Wie ein Rohstoffprojekt durch starke Bohrprogramme vor der Neubewertung steht

Anzeige / Werbung

Eine strategische Landposition nahe großen Akteuren und eine solide Finanzierung verschaffen operative Freiheit. Das Jahr 2026 rückt als entscheidender Meilenstein für Investoren in den Fokus.

Liebe Leserinnen und Leser,

manchmal kippt eine Rohstoffstory nicht in einem großen Knall, sondern in einem einzigen, entscheidenden Moment.

Nicht dann, wenn bloß wieder ein paar Bohrmeter gemeldet werden. Nicht dann, wenn der Goldpreis freundlich aussieht. Sondern dann, wenn ein Unternehmen sichtbar die Schwelle überschreitet: weg vom reinen Explorer, hin zum Entwickler mit echtem Plan, echtem Personal und echtem Zeitpfad.

Genau an diesem Punkt sieht sich Fury Gold Mines (ISIN CA36117T1003 - WKN A2QFEP) derzeit. Und wer nur oberflächlich auf das Unternehmen blickt, könnte leicht übersehen, wie viel sich gerade gleichzeitig bewegt. Denn hier laufen mehrere Hebel auf einmal zusammen: die Weiterentwicklung von Eau Claire in Québec, eine neue operative Dynamik bei Committee Bay in Nunavut, eine strategisch hochinteressante Landposition rund um die Éléonore-Mine und dazu noch eine Finanzierungssituation, von der viele Junior-Unternehmen aktuell nur träumen können.

Es ist diese Mischung, die die Story so elektrisierend macht: Geologie, Nachbarschaft, Timing, Kapital und ein Management, das klar signalisiert, dass 2026 kein fernes Zukunftsversprechen sein soll, sondern das Jahr, in dem die nächste Bewertungsstufe vorbereitet wird.

Advertorial/Werbung: Auftraggeber: Fury Gold Mines (ISIN CA36117T1003 - WKN A2QFEP)

Der große Wechsel: von Exploration zu Entwicklung

Die zentrale Nachricht ist schnell umrissen, ihre Tragweite aber erheblich: Fury baut nicht mehr nur an einer Entdeckungsstory, sondern an einem Entwicklungsprojekt. Das zeigt sich nicht nur in Worten, sondern in konkreten Entscheidungen.

Mit der Verpflichtung eines neuen Projektentwicklungsmanagers wird dieser Kurswechsel personell untermauert. Der neue Mann bringt laut Unternehmensführung rund vier Jahrzehnte Erfahrung mit und war unter anderem am Aufbau der Diavik-Mine beteiligt. Solche Profile holt man nicht, wenn man lediglich weiterbohren und abwarten will. Solche Profile holt man, wenn ein Projekt in geordnete Bahnen Richtung Machbarkeitsstudie, Genehmigungspfad und potenzielle Produktion gebracht werden soll.

Quelle: Fury Gold Mines

Für Fury heißt das konkret: 2026 soll genutzt werden, um so viele technische, geologische und umweltbezogene Kästchen wie möglich abzuhaken. Das erklärte Ziel ist eine beschleunigte Entwicklung in Richtung Vor-Machbarkeitsstudie oder sogar vollständiger Machbarkeitsstudie. Damit verändert sich automatisch auch die Wahrnehmung des Unternehmens.

Ein Explorer lebt von Hoffnung, Bohrtreffern und Fantasie. Ein Entwickler lebt zusätzlich von Pfaden, Meilensteinen und belastbaren Studien. Genau dieser Übergang ist oft der Punkt, an dem der Markt beginnt, ein Unternehmen mit anderen Maßstäben zu bewerten.

Und Fury Gold Mines (ISIN CA36117T1003 - WKN A2QFEP) will diesen Übergang nicht dem Zufall überlassen. Neben dem neuen Projektentwickler sollen weitere Fachkräfte hinzukommen, darunter Personal für Genehmigungen und zusätzliche erfahrene Geologen. Auch das ist mehr als nur ein operatives Detail. Es ist ein Signal: Die Mannschaft wird für die nächste Liga aufgestellt.

Eau Claire: Das Herzstück wird größer

Während im Hintergrund der Entwicklungspfad gebaut wird, läuft an der Front das Bohrprogramm auf Hochtouren. Im Fokus steht dabei Eau Claire in Québec.

Seit November wurde dort gebohrt. Insgesamt sprach das Management von rund 13.000 Metern, wobei zum Zeitpunkt des Gesprächs erst etwa die Hälfte der Ergebnisse vollständig vorlag. Genau darin liegt einer der kurzfristig wichtigsten Hebel: Es kommt noch mehr. Und Fury will die Resultate nicht häppchenweise ohne Zusammenhang veröffentlichen, sondern gebündelt, damit ein klareres Bild der Ressourcenerweiterung entsteht.

Was bereits bekannt ist, klingt ermutigend. Besonders hervorgehoben wurde ein Abschnitt mit nahezu 12 Gramm Gold pro Tonne über rund 6,6 Meter. Solche Treffer sind mehr als kosmetisch. Sie stützen die These, dass Eau Claire nicht nur eine Ressource besitzt, sondern eine Ressource mit Qualität.

Quelle: Fury Gold Mines

Wichtig ist dabei der Blick auf das Ziel der Bohrungen. Es geht nicht bloß darum, ein paar gute Schlagzeilen zu erzeugen. Fury will die vorhandene Ressource gezielt erweitern und möglichst viele zusätzliche Unzen in kommende Studien hineinziehen. Nach Einschätzung des Managements könnte es durchaus realistisch sein, einige hunderttausend Unzen zusätzlich zu konvertieren oder aufzuwerten.

Gerade dieser Punkt ist entscheidend. Bei Projekten in dieser Phase zählt nicht nur die absolute Zahl der Unzen, sondern auch, in welcher Kategorie sie liegen und wie gut sie in ökonomische Modelle passen. Wenn aus abgeleiteten Unzen zunehmend angezeigte Unzen werden und gleichzeitig neue Zonen ins Modell rücken, verbessert sich die Substanz eines Projekts erheblich.

Hinzu kommt ein zweiter, oft unterschätzter Hebel: der verwendete Goldpreis in den Studien. Fury deutet an, dass die bisherige wirtschaftliche Bewertung konservativ war und bei höheren Goldpreisannahmen zusätzliche Unzen aus Bereichen wie dem Hinge-Ziel und anderen Zonen wirtschaftlich relevant werden könnten. Das heißt im Klartext: Nicht nur die Ressource selbst kann wachsen, sondern auch der ökonomische Wert jedes einzelnen zusätzlichen Meters.

Quelle: Fury Gold Mines

Warum das bei Eau Claire so wichtig ist

Es gibt im Goldsektor einen gewaltigen Unterschied zwischen "interessant" und "wertvoll". Ein Projekt wird nicht allein deshalb wertvoll, weil Gold im Boden liegt. Es wird wertvoll, wenn sich zeigen lässt, dass dieses Gold in einer Form, Lage, Qualität und Größenordnung vorliegt, die wirtschaftlich überzeugend erschlossen werden kann.

Genau deshalb ist Eau Claire derzeit so spannend. Das Projekt kombiniert mehrere Eigenschaften, die der Markt normalerweise liebt:

hohe Gehalte,

eine fortgeschrittene Projektbasis,

gute Infrastruktur mit Straße und Strom,

eine Lage in Québec, also in einer erstklassigen Bergbaujurisdiktion.

Dazu kommt ein potenziell sehr attraktives Szenario beim Verarbeitungsweg. Fury argumentiert, dass ein kleineres, hochgradiges Projekt nicht zwingend eine eigene Mühle bauen muss. Stattdessen könnte die Aufbereitung über eine fremde Anlage erfolgen, also per Toll Milling. Das verändert die Rechnung gewaltig.

Als Stand-Alone-Projekt weist die vorläufige Wirtschaftlichkeitsanalyse bereits robuste Kennzahlen aus. Genannt wurde eine interne Verzinsung von 44 Prozent bei einem Goldpreis von 2.400 US-Dollar. Doch sobald die teuren Investitionen in eigene Mühle und Tailings-Anlagen entfallen, verbessert sich die Kapitalrendite drastisch. Laut Management könnte die interne Verzinsung in einem solchen Modell sogar in Richtung 88 Prozent steigen.

Das ist genau die Art von Hebel, die Junior-Gesellschaften spannend macht: Nicht nur mehr Unzen, sondern bessere Ökonomie.

Quelle: Fury Gold Mines

Committee Bay: Der zweite Motor springt an

Wer Fury nur auf Québec reduziert, verpasst die zweite Hälfte der Geschichte. Denn im Norden, in Nunavut, liegt mit Committee Bay ein weiteres gewichtiges Asset, das 2025 ebenfalls wieder aktiv bearbeitet wird.

Geplant ist ein Sommerprogramm über etwa 3.000 bis 4.000 Meter. Die genaue Verteilung zwischen Ressourcendefinition und weiterem Step-out-Explorationsbohren war zum Zeitpunkt des Gesprächs noch in Diskussion. Das ist kein Nebendetail, sondern eine strategische Weichenstellung.

Bohrungen direkt auf die Ressource liefern meist schneller verwertbare Fortschritte, weil sie dichter am bestehenden Modell liegen. Step-outs außerhalb des bekannten Bereichs kosten mehr Zeit und Logistik, können aber im Erfolgsfall eine völlig neue Entdeckungsdimension eröffnen. Fury wägt also genau ab, wie viel planbares Wachstum und wie viel Entdeckungsfantasie das Programm enthalten soll.

Quelle: Fury Gold Mines

Die gute Nachricht: Das Programm ist finanziert. Ein Teil der logistischen Vorbereitung, darunter der Lufttransport, wurde von Agnico Eagle übernommen. Fury selbst trägt den übrigen Projektanteil und will der Liegenschaft mindestens zwei starke Bohrsaisons widmen, um das Potenzial der eisenhaltigen Gesteinsformationen systematisch zu prüfen.

Auch Committee Bay könnte zum Jahresende ein wichtiges Neubewertungsthema werden. Die letzte größere Ressourcenerfassung basierte laut Unternehmensangaben auf einem Goldpreis von nur 1.200 US-Dollar und kam auf rund 1,3 Millionen Unzen. Seitdem haben sich sowohl die Preislandschaft als auch die Projektarbeiten verändert. Sollte Fury neue Treffer liefern und gleichzeitig den höheren Goldpreis in einer aktualisierten Betrachtung reflektieren, wäre eine deutliche Neubewertung des Assets durchaus vorstellbar.

Mit anderen Worten: Committee Bay ist nicht bloß ein "Option Project", das im Schrank liegt. Es ist ein aktiver zweiter Werttreiber.

James Bay: Warum die Nachbarschaft plötzlich Gold wert ist

Jetzt wird es richtig interessant. Denn manchmal ist ein Projekt nicht nur wegen seiner eigenen Qualität attraktiv, sondern auch wegen seiner Nachbarschaft. Genau das scheint in James Bay gerade der Fall zu sein.

Über mehrere Jahre lief die Region an der Börse eher unter ihren Möglichkeiten. Ein wesentlicher Grund war nach Einschätzung des Managements der Rückzug von Newmont. Wenn ein großer Produzent signalisiert, dass er sich aus einer Region zurückzieht oder dort weniger investiert, dann schwindet für Junior-Explorer oft ein Teil der Exit-Fantasie. Ohne potenzielle Käufer, Partner oder Verarbeiter fehlt ein wichtiges Element der Börsenstory.

Doch diese Ausgangslage hat sich verändert.

Mit der Übernahme der Éléonore-Mühle durch die private Dhilmar-Gruppe für rund 800 Millionen US-Dollar ist ein neuer, kapitalstarker Akteur in die Region gekommen. Aus Sicht von Fury ist genau das ein potenzieller Gamechanger. Denn private Gruppen kommunizieren oft weniger laut, können aber operativ sehr entschlossen agieren. Nach Darstellung des Managements verfügt Dhilmar über Ambitionen, Kapital und die klare Absicht, sich im Bergbau weiterzuentwickeln.

Gleichzeitig hat sich auf der anderen Seite mit Sirios beziehungsweise dem Osisko-Umfeld ebenfalls Dynamik aufgebaut. Dort zeigte sich laut Fury im Herbst bereits, wie rasch der Markt das Potenzial eines James-Bay-Assets neu bewerten kann: Nach strukturellen Veränderungen und prominenter Verstärkung stieg die Aktie von Sirios binnen kurzer Zeit massiv an.

Für Fury Gold Mines (ISIN CA36117T1003 - WKN A2QFEP) ist das deshalb bedeutsam, weil das Unternehmen in dieser Landschaft eine enorme Landposition kontrolliert. Durch frühere Akquisitionen, darunter die Übernahme von Quebec Precious Metals zu einem Bruchteil früherer Bewertungen, wurde das Paket in James Bay deutlich ausgebaut. Fury spricht heute von der größten Landposition der Region, mit einer Art Halbmondstruktur rund um die Éléonore-Mine.

Quelle: Fury Gold Mines

Éléonore South: Das strategische Schachfeld

Besonders brisant ist das Gebiet Éléonore South. Hier wird die Geologie plötzlich zur Geopolitik im Miniaturformat.

Auf der einen Seite liegt Dhilmars Éléonore-Bereich. Auf der anderen Seite grenzt Sirios an. Fury kontrolliert dazwischen beziehungsweise südlich davon ein strategisches Paket, das für beide Seiten relevant sein könnte.

Die Logik ist bestechend. Wenn Dhilmar die Éléonore-Infrastruktur und insbesondere die Mühle langfristig optimal nutzen will, braucht die Gruppe in der Region Wachstum, zusätzliche Explorationserfolge und idealerweise Kontrolle über angrenzende Zonen. Für Fury ist Éléonore South deshalb ein naheliegender Baustein in einem möglichen regionalen Expansionspuzzle.

Auf der anderen Seite argumentiert Fury, dass bei Sirios ein Teil des hochgradigen Materials nahe an der Grundstücksgrenze liegt. Sollte dort ein Tagebau sinnvoll erweitert werden, könnten Claims von Fury relevant werden. Anders formuliert: Ohne Zugriff auf benachbarte Flächen könnten auf der Gegenseite potenzielle Unzen schwerer oder gar nicht erreichbar sein.

Das Management formuliert diese Sicht sehr offensiv. Nach interner Einschätzung könnte allein in diesem Grenzbereich erhebliches Unzen Potenzial stecken. Unabhängig davon, ob diese Vorstellung später exakt so eintritt, ist die strategische Pointe klar: Fury hält hier nicht irgendein Randgrundstück, sondern möglicherweise ein Schlüsselfeld auf dem James-Bay-Brett.

Das Schöne daran: Fury muss nicht darauf wetten, dass Nachbarn sofort aktiv werden. Das Unternehmen kann den Wert selbst erhöhen, indem es bohrt, Ressourcen erweitert und die Attraktivität des Gebiets weiter steigert. Und genau das ist die stärkste Position überhaupt: optional sein, aber nicht abhängig.

Die Rechnung hinter dem Wertpotenzial

Im Gespräch wurde mehrfach betont, dass die Story am Ende auch ein Rechenspiel ist. Und tatsächlich: Wer sich mit Junior-Goldunternehmen beschäftigt, weiß, dass Börsenbewertungen nicht linear verlaufen. Ein Projekt mit besseren Gehalten, besserer Lage, klarerem Entwicklungsweg und stärkerer Nachbarschaft kann erheblich höher bewertet werden als ein reines Unzeninventar vermuten lässt.

Fury sieht sich hier nach eigener Einschätzung noch deutlich unter Wert gehandelt. Das Management verweist darauf, dass andere Unternehmen mit schwächeren Gehalten oder ähnlicher beziehungsweise geringerer Unzen Basis zum Teil mehrere hundert Millionen Dollar höher bewertet seien.

Ein Grund für den Optimismus liegt in der erwarteten Entwicklung der gesamten Ressourcenbasis. Fury spricht von aktuell grob 3,2 bis 3,5 Millionen Unzen auf Unternehmensebene. Mit laufenden Bohrungen und höheren Goldpreisannahmen hält das Management es für denkbar, bis Jahresende deutlich näher an 5 Millionen Unzen heranzurücken.

Ob diese Marke exakt erreicht wird, bleibt natürlich offen. Aber schon die Richtung ist wichtig: Wenn sich gleichzeitig Eau Claire verbessert, Committee Bay neu bewertet wird und James Bay strategisch aufgewertet wird, entsteht keine eindimensionale Story, sondern ein Paket aus mehreren sich verstärkenden Faktoren.

Quelle: Fury Gold Mines

Finanzierung: ein unterschätzter Trumpf

In einem Markt, in dem viele Explorer ständig Kapital aufnehmen müssen, ist eine solide Finanzierungslage fast schon ein Wettbewerbsvorteil für sich. Fury scheint das sehr bewusst auszuspielen.

Das Unternehmen hatte im vergangenen Herbst genügend Mittel eingesammelt, um die laufenden Programme zu finanzieren. Dadurch kann nicht nur gebohrt, sondern auch beschleunigt werden. Für Eau Claire ist sogar ein drittes Bohrgerät vorgesehen, das gegen Ende April hinzukommen soll. Das deutet darauf hin, dass der Arbeitsrhythmus hoch bleiben wird und sich die Bohrmeter bis in den Herbst hinein summieren dürften.

Hinzu kommt ein weiterer Vermögenswert: die Beteiligung an der aus der Dolly-Varden-Transaktion hervorgegangenen Gesellschaft, die inzwischen unter dem Namen K2 Gold & Silver beziehungsweise im Gespräch als Katango bezeichnet wurde. Fury beziffert den Wert dieses Pakets auf ungefähr 50 Millionen US-Dollar und betont, dass die Aktie inzwischen frei handelbar sei und aufgrund des gestiegenen Handelsvolumens deutlich liquider als zuvor.

Das heißt: Fury verfügt nicht nur über Cash aus vergangenen Finanzierungen, sondern auch über einen liquidierbaren Beteiligungswert im Hintergrund. Diese Kombination verschafft dem Unternehmen operative Handlungsfreiheit.

Für den Markt ist das deshalb wichtig, weil Kapitalmangel viele Junior-Storys zerstört, noch bevor sie ihr Potenzial entfalten können. Fury dagegen kann bohren, Personal aufbauen, Studien anstoßen und den Jahresplan durchziehen, ohne permanent in eine defensive Finanzierungsposition gedrängt zu werden.

Die Katalysatoren bis Jahresende

Wenn aus einer guten Story eine sehr gute Aktie werden soll, braucht es nicht nur Potenzial, sondern konkrete Anlässe für eine Neubewertung. Fury sieht mehrere davon.

Die wichtigsten Katalysatoren sind:

weitere gebündelte Bohrergebnisse von Eau Claire,

der Start und Fortschritt von Basis-Umweltstudien,

geologische Zusatzstudien auf dem Weg zur Machbarkeit,

mögliche Großproben oder vorbereitende technische Arbeiten,

neue personelle Verstärkungen im Entwicklungsbereich,

fortlaufende Bohrmeldungen von Committee Bay,

Ressourcenupdates gegen Jahresende.

Quelle: Fury Gold Mines

Besonders spannend ist der Gedanke, dass sich die Wahrnehmung von Fury Schritt für Schritt ändern könnte. Am Anfang steht vielleicht einfach nur Vertrauen in den Newsflow. Danach kommt das Vertrauen in die Entwicklungsdisziplin. Und wenn gegen Jahresende Studien und Ressourcenerweiterungen zusammenlaufen, könnte daraus ein klarerer Blick auf Produktion, Kapitalbedarf und Wert entstehen.

Genau das ist oft der Moment, in dem Junior-Unternehmen einen höheren Bewertungsmultiplikator erhalten. Nicht weil plötzlich alles risikofrei wäre, sondern weil die Linie vom heutigen Projekt zum künftigen Minenbetrieb sichtbar wird.

Warum 2026 in der Story so oft auftaucht

2026 wirkt in dieser Erzählung fast wie ein Magnetpunkt. Nicht, weil dann automatisch alles entschieden wäre, sondern weil Fury dieses Jahr als nächsten großen Entwicklungshorizont markiert.

Bis dahin sollen die Grundlagen gelegt werden: mehr Unzen, mehr Daten, mehr Sicherheit, mehr Struktur. 2025 war das Baujahr des Fundaments. 2026 soll daraus die nächste Bewertungsstufe entstehen.

Das ist eine wichtige Unterscheidung. Viele Rohstoffgeschichten verkaufen nur Vision. Fury versucht erkennbar, diese Vision mit einem Arbeitsplan zu unterlegen. Die Mischung aus Entwicklungsteam, Ressourcenausbau, strategischer Landlage und finanzieller Beweglichkeit macht diese Perspektive glaubwürdiger als bei vielen anderen Juniors.

Das Gesamtbild: Warum Fury gerade so viel Aufmerksamkeit verdient

Am Ende verdichtet sich alles auf einen bemerkenswerten Punkt.

Fury Gold Mines (ISIN CA36117T1003 - WKN A2QFEP) ist derzeit nicht nur eine Bohrstory. Es ist auch nicht nur eine Regionalstory. Und es ist ebenso wenig nur eine Wette auf steigende Goldpreise.

Es ist die seltene Kombination aus mehreren Werthebeln gleichzeitig:

ein hochgradiges Kernprojekt in Québec, das in die Entwicklungsphase übergeht,

ein zweites großes Asset in Nunavut mit neuem Bohrprogramm und Neubewertungspotenzial,

eine strategische Landposition in James Bay mit interessanten Nachbarn und möglicher regionaler Logik,

eine Finanzierungssituation, die operative Freiheit schafft,

und ein Jahr voller Meilensteine, das in Richtung 2026 aufgeladen wird.

Natürlich bleibt der Sektor spekulativ. Natürlich müssen Bohrergebnisse, Studien und Marktumfeld mitspielen. Aber genau darin liegt ja der Reiz großer Rohstoffgeschichten: Sie beginnen oft dann, wenn die breite Masse die innere Dynamik noch nicht vollständig eingepreist hat.

Bei Fury Gold Mines (ISIN CA36117T1003 - WKN A2QFEP) scheint gerade genauso ein Moment zu entstehen. Nicht laut. Nicht schrill. Sondern mit jener kraftvollen Ruhe, die oft den besten Stories vorausgeht.

Und wenn sich diese Hebel wie geplant entfalten, könnte 2026 rückblickend das Jahr gewesen sein, in dem aus einer starken Explorationsgeschichte ein ernstzunehmender Entwickler wurde.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments - und verbleiben mit besten, aber wie immer spekulativen Grüßen, Ihre Redaktion von Mining Investor.

Besuchen Sie auch die Webseite von Fury Gold Mines oder lesen Sie die Unternehmensunterlagen auf SEDAR+.

Disclaimer und Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Dieser Werbeartikel wurde von Mitarbeitern der Orange Unicorn Ltd. am 25. Juni 2026 erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der Orange Unicorn LTD. bei der Bafin angezeigt. Es handelt sich um eine bezahlte Werbung, bitte beachten Sie die Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland). Die Bezahlung erfolgt ausschließlich vom werbenden Unternehmen und nicht von Seiten Dritter.

Für die werbliche Berichterstattung über das Unternehmen Generation Uranium entgeltlich entlohnt.

Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt!

Anleger sollten die vollständigen und ausgewogenen Informationen in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens auf lesen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken. Es kann nicht garantiert werden, dass zukünftige Explorationen zur Entdeckung einer Mineralressource oder -reserve führen werden.

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren noch eine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) in Deutschland dar.

Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko. Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden. Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken.

Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen.

Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder irgendwelche Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt.

Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum:

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt:

Telefon: +44 (0)161 768 0646

E-Mail: info [at] mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 15974038

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,CA36117T1003