EASYJET lehnt eine mögliche Übernahme des US-Investors Castlelake weiter ab - auch ein viertes unverbindliches Angebot über nun 6,50 Pfund wies EASYJET als deutlich zu niedrig zurück. Zuletzt hatten die Amerikaner 6,25 Pfund je Aktie geboten. Castlelake hofft indes, die Offerte weiter erhöhen zu können, wenn der Investor einen begrenzten Zugang zu finanziellen Informationen erhält. Diesen hat ihm EASYJET nun zur Verfügung gestellt. Castlelake kann jetzt bis zum 5. Juli ein verbindliches Übernahmeangebot unterbreiten oder sein Angebot zurückziehen. Die EASYJET-Aktie freut es - sie startet heute voll durch und gewinnt zeitweise knapp 7 %.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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