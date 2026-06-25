SUSS geht mit einer klaren Branchenmomentum in das zweite Quartal, das eindeutig zu seinen Gunsten ausschlägt. Jüngste Signale von Speicherchip-Lieferanten deuten darauf hin, dass die Engpässe bei AI-Speichern über 2027 hinaus anhalten werden, was die Nachfrage nach HBM-bezogenen Bonding- und Debonding-Tools verstärkt. Zudem unterstützt die fortgesetzte CoWoS-Expansion von TSMC sowie die verbesserte Lithografie-Aussicht von ASML zusätzlich die Geschäfte von SUSS im Bereich UV-Projektionsscanner und Fotomasken. Vor diesem Hintergrund erwarten wir ein weiteres Rekordquartal beim Auftragseingang von etwa 180-200 Mio. EUR, nach 149 Mio. EUR im ersten Quartal. Da sich die Ertragskraft von SUSS im mittelfristigen Zeitraum verbessert, erhöhen wir unser Kursziel auf 120,00 EUR von zuvor 90,00 EUR und stufen die Aktie von HALTEN auf KAUFEN hoch. Wir veranstalten am 11. August eine Runde mit SUSS. Bitte registrieren Sie sich hier: https://research-hub.de/events/registration/2026-08-11-14-00/SMHN-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/suss-microtec-se
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