In dieser Folge spricht Gastgeberin Anna Proske mit Eva Unruh (CFO) und Jens Christoph (CEO) der LEEF Blattwerk GmbH aus Potsdam - Deutschlands nachhaltigste Verpackungsgruppe. Erfahren Sie, warum Einweggeschirr aus Palmblatt nicht nur chemiefrei und wasserfest ist, sondern sich in nur drei Monaten im Wald zersetzt. Die beiden zeigen auf, wie ein Abfallprodukt der Natur zu einem hochwertigen Teller wird und warum der weltweite Markt für nachhaltige Verpackungen mit über einer Billion Euro (deutsche Billion) gnadenlos unterschätzt ist. Nach der Fusion mit wisefood ist LEEF nun als Vollsortimenter in der Lage, vom Päckchen bis zum Container ganz Europa zu beliefern. Außerdem geht es um die EU-Verpackungsverordnung PPWR, die ab August 2026 greift, um die agile Unternehmenskultur - 6 Wochen vom Erstgespräch bis zum Notartermin - und um die Wachstumsfinanzierung über eine Anleihe. Tauchen Sie ein in einen Markt, den viele für unsexy halten, der aber Milliardenschweres Potenzial bietet und durch Regulierung und wachsendes Bewusstsein endlich ins Rampenlicht rückt.