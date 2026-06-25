Die chinesische Exportindustrie wird für Österreichs Unternehmen zunehmend zur Herausforderung. Wie eine Analyse der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) zeigt, hat China in den vergangenen 20 Jahren technologisch stark aufgeholt und konkurriert heute vor allem in den für Österreich wichtigen Bereichen Maschinenbau und Fahrzeugindustrie direkt mit heimischen Exporteuren. Komparative KostenvorteileUnternehmen wie beispielsweise die Voestalpine AG ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer