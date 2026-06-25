Allego senkt pünktlich zur Hauptreisezeit die Preise für das Schnellladen an den eigenen Ladesäulen in Deutschland. Ab sofort zahlen Kunden über die App zehn Cent weniger je Kilowattstunde. Neukunden erhalten im Rahmen der Sommeraktion zudem zwei Monate "Allego Plus" kostenlos. Das niederländische Unternehmen bietet Nutzern in der App die Wahl zwischen den Tarifen "Allego Smart" ohne monatliche Grundgebühr und "Allego Plus" mit einer Grundgebühr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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