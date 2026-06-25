Nach einer schwierigen ersten Jahreshälfte zeigt die Shopify-Aktie wieder erste Lebenszeichen. Der Kurs konnte zuletzt deutlich zulegen und nähert sich einer wichtigen charttechnischen Zone. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob die Erholung nachhaltig ist oder ob die Aktie weiterhin mit den gleichen Problemen kämpft, die bereits in den vergangenen Monaten für Druck gesorgt haben. Fundamentaldaten bleiben stark, Anleger bleiben vorsichtig Operativ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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