Köln (www.fondscheck.de) - Der Mai war von einem insgesamt freundlichen Marktumfeld geprägt, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Responsible Growth Fonds (ISIN LU0115579XXX/ WKN 940641).Im Iran-Konflikt hätten Signale der Entspannung überwogen, wenngleich insbesondere eine Lösung hinsichtlich der Straße von Hormus weiter ungewiss sei. Die Aktienmärkte hätten auf breiter Basis zugelegt. Die höchsten Kursgewinne hätten der US-amerikanische Aktienmarkt sowie der japanische Aktienmarkt aufgewiesen. Die Märkte in Europa seien etwas zurückgeblieben, hätten den Monat jedoch gleichwohl mit deutlichen Zuwächsen abgeschlossen. Auf Unternehmensebene hätten Technologiewerte dominiert - auch getrieben durch starke Quartalszahlen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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