Mainz (ots) -Über den Kader der Deutschen Nationalmannschaft diskutieren, mit einem "logo!"-Moderator über die WM chatten, oder sich über die besten Fußballsnacks austauschen: Zur FIFA-Fußball WM der Männer setzt "logo!" gemeinsam mit KiKA erstmals die Tools des Public Spaces Incubators (PSI) plattformübergreifend auf logo.de und kika.de ein. Dadurch sollen insbesondere Zehn- bis 13\u2011Jährige verstärkt die Möglichkeit bekommen, ihre Perspektiven einzubringen, sich spielerisch mit Inhalten auseinanderzusetzen und themenbezogen miteinander zu diskutieren.Im Unterschied zu klassischen Kommentarspalten steht dabei nicht der einzelne Beitrag im Fokus, sondern der gemeinsame Austausch zu einem Thema. Ziel ist es, Diskussionen, verständlich und konstruktiv zu gestalten. Aktives Community Management und die redaktionelle Moderation aller Beiträge sorgen dabei für sichere Chaträume und eine respektvolle Diskussionskultur. Gleichzeitig liefern die Rückmeldungen der Kinder wertvolle Impulse für die redaktionelle Arbeit und die Weiterentwicklung der Angebote.Kinder überlegen sich Interview-Fragen für Christoph KramerAuf diese Weise gestalteten Preteens zum Beispiel aktiv die "logo!"-Kindernachrichten mit. Für ein Interview mit dem ehemaligen Fußballnationalspieler und ZDF-Fußball-Experten Christoph Kramer konnten Kinder vorab in einer Umfrage eigene Fragen einreichen. Im Kinderreporter-Interview, das am Donnerstag, 25. Juni 2026, um 19.50 Uhr bei KiKA ausgestrahlt wird, stand Christoph Kramer schließlich Rede und Antwort. Zu sehen ist das Interview auch im Streaming und auf logo.de sowie kika.de. Weitere Abstimmungen, Fragen und Kommentarfunktionen finden sich im Bereich zur Fußball-WM 2026 auf logo.de (https://www.logo.de/fussball-wm-2026-114.html) und im "Mach mit!"-Bereich auf kika.de (https://www.kika.de/mach-mit/mach-mit-162). Die rege Beteiligung der Kinder machen das Projekt bereits jetzt zu einem Erfolg.Der Einsatz der PSI-Tools erfolgt zunächst im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft als Pilotprojekt und wird begleitend ausgewertet.Das internationale Forschungsprojekt Public Spaces Incubator (PSI)Ziel des Public Spaces Incubators ist es, stärker mit Nutzenden in den Dialog zu treten und starke öffentliche digitale Räume zu bieten. Das internationale Forschungsprojekt Public Spaces Incubator (PSI) wurde 2023 vom ZDF in Partnerschaft mit CBC/Radio Canada, RTBF (Belgien) und SRG SSR (Schweiz) sowie in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Organisation New_ Public ins Leben gerufen. Seit Oktober 2024 ist das Projekt um die ARD und ABC (Australien) erweitert worden, mittlerweile ist auch ARTE dem Projekt beigetreten.Gemeinsam werden technische Lösungen entwickelt, die einen besseren, demokratischeren Austausch von Meinungen ermöglichen sollen. Das ZDF hat es sich zum Ziel gesetzt im digitalen Raum eine Alternative für konstruktiven, öffentlichen Austausch zu schaffen - jenseits von Hass und Diffamierung. Die Idee: Die Nutzerinnen und Nutzer sollen sich auf ZDF-Webseiten möglichst sicher, schnell, einfach und unkompliziert mit anderen über Inhalte austauschen und leichter Diskussionen starten können.KontaktBei Fragen zu "logo!" im ZDF erreichen Sie Mailin Erlinger telefonisch unter 06131 - 70-14588 oder per E-Mail unter erlinger.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/diegrosseweihnachtsshow) (nach Login),per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100Weitere Informationen- ZDF Spaces FAQ (https://www.zdf.de/unternehmen/dein-zdf/zdfspaces-100.html)- Interaktion und Kommentare: ZDF testet Public Spaces Incubator (https://www.zdfheute.de/in-eigener-sache/zdf-kommentare-public-spaces-incubator-test-100.html)- Der PSI unter Public Media Alliance (https://www.zdf.de/unternehmen/dein-zdf/public-spaces-incubator-100.html)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6302185