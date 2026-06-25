Die Gabler Group-Aktie notiert am Donnerstag aktuell bei rund 39 € und damit deutlich unter dem Ausgabepreis von 44 €. Seit dem Börsengang bewegte sich der Titel in einer breiten Handelsspanne zwischen 37 € und 52 €. Die Frage für Anleger lautet: Spiegelt die aktuelle Bewertung die operativen Perspektiven ausreichend wider? Hoher Auftragsbestand sorgt für Visibilität Besonders positiv fällt die Entwicklung des Auftragsbestands auf. Zum Ende des ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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