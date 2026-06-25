FTSE MIB toppt den DAX: Italienische Aktien: Dividendenperlen, Topperformer und Geheimtipps

Italiens Börse läuft richtig gut: Einige Aktien haben den Markt klar geschlagen, andere stehen noch kaum im Rampenlicht. 5 Gewinner, 5 Geheimtipps und ein ETF für alle, die in Italien investieren möchten.Italien zählt derzeit zu den spannendsten Aktienmärkten Europas. Der Leitindex hat kräftig zugelegt, doch die eigentliche Musik spielt bei den Einzelwerten: Einige Titel aus dem FTSE MIB haben Anlegern bereits satte Kursgewinne beschert, während abseits der großen Namen mehrere italienische Spezialwerte noch deutlich weniger Beachtung finden. In der Sendung geht es heute um 10 Aktien aus Italien: 5 starke Gewinner aus dem Leitindex und 5 Werte aus der zweiten Reihe, die Anleger nicht …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran