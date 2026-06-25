Die britische Private-Equity-Gesellschaft 3I GROUP ist heute mit mehr als 12 % der Tagessieger in London. Auslöser sind gute Zahlen des Einzelhändlers Action, auf den ca. 70 % der von 3I GROUP kontrollierten Beteiligungen entfallen. Nach einer Durststrecke meldete Action ein vergleichbares Umsatzwachstum von 3,3 % sowie ein unvermindertes Expansionstempo. Weitere positive Signale ergaben sich aus Aktienrückkäufen.
Helmut Gellermann
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