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Der Bitcoin Kurs ist am 24. Juni 2026 auf rund 62.600 US-Dollar gefallen und liegt damit 50 Prozent unter seinem Allzeithoch von 126.200 Dollar aus dem Oktober 2025. Ein massiver Ausverkauf bei Chip-Aktien hat die Nasdaq mitgerissen und den Druck auf alle risikoreichen Anlageklassen verstärkt. Innerhalb von 24 Stunden wurden Krypto-Futures im Gegenwert von über 560 Millionen Dollar zwangsliquidiert. Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. Der Fear and Greed Index steht bei 23 und signalisiert extreme Angst unter Marktteilnehmern. Seit Jahresbeginn hat BTC über 26 Prozent seines Wertes eingebüßt, den steilsten Rückgang seit mindestens 2015. In einem solchen Umfeld geraten große Kryptowährungen unter Verkaufsdruck. Dieser Artikel zeigt, welche Kräfte den Bitcoin Kurs bewegen und wohin das Kapital in der Angstphase fließt. Die kommenden Tage dürften eine Richtungsentscheidung bringen, die den weiteren Verlauf des Sommers bestimmt.

Bitcoin Kurs unter Druck: Chip-Crash und Fed-Politik halten den Markt in Angst

Der Ausverkauf bei Halbleiteraktien hat den Kryptomarkt mit voller Wucht getroffen. Der Philadelphia Semiconductor Index fiel an einem einzigen Handelstag um 7,9 Prozent, und kein einziges Unternehmen im Index schloss im Plus. Viele institutionelle Anleger hatten in der vorangegangenen KI-Rally sowohl in Chip-Aktien als auch in digitale Assets auf Risiko gesetzt. Beim Stimmungswechsel kam es zu gleichzeitigen Verkäufen in beiden Märkten. Der US-Dollar kletterte auf ein Mehrmonatshoch, was den Druck auf Bitcoin und Altcoins weiter verschärfte.

Der Bitcoin Kurs notierte am 24. Juni bei rund 62.600 Dollar und verzeichnete ein Wochenminus von etwa 5 Prozent laut finanzen.net. Krypto-Futures im Wert von über 560 Millionen Dollar wurden in 24 Stunden liquidiert, wobei der Großteil aus Long-Positionen stammte. Der Fed-Beschluss vom 17. Juni, die Zinsen nicht zu senken, hat Hoffnungen auf billiges Geld gedämpft. Händler preisen mittlerweile sogar eine mögliche Zinsanhebung im Oktober ein, was den Bitcoin Kurs als Risikoanlage belastet. Die kumulativen Abflüsse aus Bitcoin-Spot-ETFs belaufen sich 2026 bereits auf 3,1 Milliarden Dollar. Der 14-Tage-RSI steht bei 41, neutral-schwach und nicht überverkauft, doch 20 von 30 technischen Indikatoren sind bärisch ausgerichtet.

Während der Markt nachgibt, liefert die Regulierungsseite ein Gegensignal. Die Liechtensteiner Finanzmarktaufsicht erteilte Bitcoin Suisse am 23. Juni die erste MiCA-Lizenz für einen Schweizer Krypto-Anbieter laut wallstreet-online.de. Für den Bitcoin Kurs bleibt der Widerstand bei 65.000 Dollar die erste große Hürde, gefolgt vom Fibonacci-Level bei 70.850 Dollar. Die Unterstützungszone um 60.587 Dollar gilt als entscheidender Bereich für den mittelfristigen Trend. Anfang Juni fiel BTC zeitweise auf 59.125 Dollar, den tiefsten Stand des Jahres, bevor Käufer den Kurs stabilisierten. In einem Markt, in dem große Coins mit dem Aktienmarkt fallen, fließt Kapital in Bereiche mit eigenständiger Preisfindung.

Pepeto: Der Trading-Hub mit SolidProof-Audit für genau diesen Markt

Wenn selbst Bitcoin seinen Boden nicht halten kann, weil ein Aktiencrash die gesamte Risikoklasse nach unten zieht, richtet sich der Blick auf Einstiege, deren Preis nicht vom breiten Markt abhängt. Presale-Projekte mit fester Preisstruktur bewegen sich in solchen Phasen nicht mit den großen Indizes, und genau dort suchen erfahrene Wallets nach Positionen.

Diese Rotation ist bereits im Gange, und Kapital, das den Bitcoin-Rückgang verlässt, landet in Einstiegen, bei denen ein einzelnes Ereignis die gesamte Rechnung verändern kann. Pepeto ist der Name, den diese Wallets immer wieder wählen. Die Binance-Listung rückt Woche für Woche näher, und mehr als 60.000 Käufer haben den Einstiegspreis von 0,0000001871 Dollar gesichert, während der Markt fällt. Pepeto hat über 10 Millionen Dollar eingesammelt, doch die eigentliche Geschichte beginnt mit dem, was der Trading-Hub den Haltern nach der Listung bietet.

SolidProof hat vor dem Presale-Start sämtliche Smart Contracts des Projekts geprüft und den gesamten Code hinter der Bridge und dem Risiko-Scanner verifiziert, damit Anleger mit einem geprüften System arbeiten. Die Bridge bewegt Token zwischen verschiedenen Blockchains ohne Gebühren, sodass ein Ausverkauf auf einer Chain das Kapital nicht einschließt. Der Risiko-Scanner überprüft jeden Token vor dem Kauf und erkennt Betrugsversuche, bevor sie ein Wallet belasten. Hinter dem Projekt steht der Mitgründer, der bereits den Original-Pepe-Coin mit 420 Billionen Token auf 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung geführt hat, und diesmal existiert ein funktionierender Exchange hinter dem Token.

Analysten sehen Potenzial für Vielfaches des aktuellen Einstiegspreises, wenn das Handelsvolumen nach der Listung einsetzt, und die Geschwindigkeit der Einzahlungen während der extremen Angstphase spricht für die Überzeugung der Käufer. Der aktuelle Bitcoin Kurs liefert den großen Coins weitere Verluste, doch Pepeto könnte die seltenste Kombination dieses Zyklus darstellen, ein erfahrener Gründer, funktionierende Exchange-Tools und eine Binance-Listung in Reichweite.

Fazit

Der Bitcoin Kurs bleibt zwischen Chip-Crash, Zinspolitik und regulatorischer Klarheit gefangen. Große Coins, die an den Aktienmarkt gekoppelt sind, fallen weiter mit Aktien, und die wirklich verändernden Renditen entstehen dort, wo der Einstieg nicht von der Fed abhängt. Pepeto verbindet nach Einschätzung von Analysten einen funktionierenden Trading-Hub mit dem Schutz von Kapital in einer Phase, in der andere Projekte auf diesem Preisniveau keine vergleichbare Infrastruktur vorweisen. Die Käufer im Presale wissen, was der Pepe-Mitgründer beim ersten Mal geschafft hat, einen Token mit 420 Billionen Einheiten auf 11 Milliarden Dollar, und diesmal steht ein arbeitender Exchange dahinter. Wer den Presale jetzt nutzt, sichert sich diese Kombination, bevor die Listung das Fenster schließt.

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Was treibt den Bitcoin Kurs im Juni 2026?

Der Chip-Aktien-Ausverkauf an der Nasdaq, der Fed-Beschluss zur Zinshaltung bei 3,50 bis 3,75 Prozent und kumulative ETF-Abflüsse von 3,1 Milliarden Dollar drücken den Bitcoin Kurs auf rund 62.600 Dollar. Die Unterstützung bei 60.587 Dollar und der Widerstand bei 65.000 Dollar bestimmen die nächste Richtungsentscheidung.

Was ist Pepeto und warum steigt das Interesse?

Pepeto ist ein Trading-Hub mit einer gebührenfreien Bridge und einem Risiko-Scanner, der über 10 Millionen Dollar im Presale eingesammelt hat, weil der feste Einstiegspreis sich nicht mit dem Aktienmarkt bewegt. Auf der offiziellen Pepeto-Website finden Anleger alle Details zum Einstieg vor der Binance-Listung.