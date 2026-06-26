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Die Ethereum Foundation hat am 23. Juni 54 Stellen abgebaut und damit rund 20 Prozent ihrer Belegschaft entlassen, während ETH auf 1.665 Dollar fiel. Seit Januar 2026 haben neun führende Köpfe die Organisation verlassen, und Vitalik Buterin hat das Jahresbudget um 40 Prozent gekürzt. Einen Tag zuvor gründeten fünf ehemalige EF-Forscher mit Ethlabs ein unabhängiges Forschungslabor, unterstützt von Ethereum-Mitgründer Joe Lubin. Die Ethereum Prognose steht damit an einem Wendepunkt, denn die zweitgrößte Blockchain der Welt reorganisiert sich von Grund auf. Die Spot-ETH-ETFs verloren am selben Tag 134 Millionen Dollar an Abflüssen. ETH notiert 66 Prozent unter seinem Allzeithoch von knapp 4.950 Dollar aus dem August 2025. Changelly prognostiziert einen Durchschnittspreis von 1.717 Dollar für Juni, Standard Chartered hält ein Jahresziel von 7.500 Dollar aufrecht. Dieser Artikel analysiert, was der Umbau für die Ethereum Prognose bedeutet. Er untersucht auch, wohin Kapital fließt, wenn große Netzwerke schrumpfen.

Ethereum Prognose im Wandel: Was die Umstrukturierung der Foundation verändert

Die Ethereum Foundation bestätigte am 23. Juni, dass 54 Stellen wegfallen und das Team nun in fünf Clustern arbeitet. Laut Decrypt ordnet sich die Organisation in Protokoll, Zugang, Nutzer, Community und Institutionen neu. Buterin verfolgt mit der sogenannten "Subtraction"-Strategie das Ziel, die jährlichen Ausgaben von 15 Prozent des Stiftungsvermögens auf 5 Prozent bis 2030 zu senken. Das vierjährige Client Incentive Program, das die Teams hinter Geth, Erigon und Lighthouse finanzierte, ist bereits im April 2026 ausgelaufen. Die Kosten für die Aufrechterhaltung von mehr als zehn Client-Teams belaufen sich auf rund 30 Millionen Dollar jährlich.

Einen Tag vor der Ankündigung gründeten fünf ehemalige EF-Forscher mit Ethlabs ein unabhängiges Forschungslabor. CoinDesk berichtet, dass Joe Lubin, Bitmine Immersion Technologies und SharpLink das Projekt finanziell unterstützen. Die Unsicherheit spiegelt sich wider, denn ETH fiel am Tag der Ankündigung um weitere 0,46 Prozent und notierte bei 1.668 Dollar. Die Spot-ETH-ETFs verzeichneten 134 Millionen Dollar an Abflüssen am selben Tag. Das 24-Stunden-Handelsvolumen liegt bei 8,9 Milliarden Dollar, und sinkende Zuflüsse dominieren das Bild.

Changelly prognostiziert für die Ethereum Prognose einen Durchschnitt von 1.717 Dollar im Juni, während Standard Chartered ein Jahresziel von 7.500 Dollar beibehält, das jedoch das pünktliche Glamsterdam-Upgrade und umgekehrte ETF-Ströme voraussetzt. Selbst eine vollständige Erholung auf 4.950 Dollar würde vom heutigen Kurs nur eine Verdreifachung darstellen. Solana verarbeitet im gleichen Zeitraum durchschnittlich 1.300 Transaktionen pro Sekunde und kontrolliert 58 Prozent des DEX-Volumens. Eine Verdreifachung ist nicht mit dem vergleichbar, was ein Presale-Einstieg durch ein einziges Listing-Event liefern kann.

Pepeto: Der Einstieg, den die Ethereum Prognose nicht ersetzen kann

Während die größten Projekte im Kryptomarkt mit Führungsabgängen und knapperen Budgets kämpfen, bleiben Käufer auf den nächsten Einstieg fokussiert, denn jeder Zyklus hat die Wallets belohnt, die zuerst gehandelt haben, nicht die, die auf Klarheit gewartet haben. Dieses Muster wiederholt sich gerade, und Kapital fließt in Presale-Einstiege, bei denen ein einziges Listing eine kleine Einlage in ein großes Ergebnis verwandeln kann.

Pepeto steht im Zentrum dieses Kapitalflusses. Mit dem Binance-Listing in Reichweite haben mehr als 60.000 Wallets beim Einstiegspreis von 0,0000001871 Dollar eingezahlt, und das Tempo neuer Einlagen steigt weiter. Der Presale hat jede Glaubwürdigkeitsprüfung bestanden und über 10 Millionen Dollar eingesammelt, aber der eigentliche Fokus liegt auf dem, was die Plattform nach dem Listing für Halter leistet.

Der Architekt, der den ersten Pepe-Token erschaffen hat, hat Pepeto entwickelt, um Kapital an jedem Punkt eines Trades zu schützen. PepetoSwap ermöglicht gebührenfreie Swaps zwischen verschiedenen Blockchains, sodass jeder Dollar weiterarbeitet, anstatt von Kosten aufgefressen zu werden. Die Ethereum Prognose erinnert mit Nachrichten über Milliarden-Dollar-Projekte, die Personal abbauen, daran, dass selbst Top-Netzwerke Risiken bergen. Der Risikobewerter prüft jeden Vertrag vor einem Trade, damit Scam-Token erkannt werden, bevor sie Geld aus einer Wallet abziehen.

Analysten schätzen, dass Pepeto vom aktuellen Einstieg aus ein Vielfaches an Rendite nach dem Listing liefern könnte, und die Nachfrage wächst weiter, weil die Werkzeuge bereits heute laufen und nicht für ein zukünftiges Update versprochen werden. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start geprüft und jede Schwachstelle im Smart Contract geschlossen, was die Sicherheit für alle Einzahler gewährleistet. Eine Position jetzt zu sichern bedeutet, die Rendite zu erfassen, bevor das Listing den Einstieg endgültig schließt.

Fazit: Die Ethereum Prognose wird von der größten Umstrukturierung der Foundation-Geschichte geprägt, und die Renditeaussichten eines Large-Caps, der Jahre braucht, um sich zu verdoppeln, stehen im Kontrast zu dem, was ein Listing-Event in einem Moment liefern kann. Pepeto bietet nicht nur ein Vielfaches an Potenzial laut Analysten-Einschätzungen, sondern rüstet Halter mit einer Plattform aus, die Kapital bei jedem Trade schützt. Die Einlagen steigen weiter, weil das einzahlende Kapital weiß, was das Listing bringt. Genau dieser Einstieg ist jetzt geöffnet, und eine Position bei Pepeto vor dem Binance-Listing zu sichern, ist der Weg, die Renditen dieses Zyklus zu erfassen.

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FAQ

Was bedeutet die Umstrukturierung der Ethereum Foundation für die Ethereum Prognose?

Die Ethereum Foundation hat 54 Stellen gestrichen und das Budget um 40 Prozent gekürzt, während neun Führungskräfte seit Januar 2026 gegangen sind. ETH fiel um weitere Prozentpunkte auf die Ankündigung, und die Spot-ETF-Abflüsse erreichten 134 Millionen Dollar am selben Tag. Die Ethereum Prognose wird davon geprägt, ob unabhängige Organisationen wie Ethlabs die jährlichen 30-Millionen-Dollar-Kosten der Kernentwicklung auffangen können.

Warum beobachten Anleger Pepeto während der Ethereum Prognose genau?

Pepeto hat über 10 Millionen Dollar eingesammelt, während die Ethereum Prognose Large-Caps nach unten drückte. Auf der offiziellen Pepeto-Website finden sich alle Presale-Details vor dem nahenden Binance-Listing, und die Kombination aus gebührenfreier Börse, geprüftem Code und wachsender Nachfrage unterscheidet den Einstieg von einem Token, dessen Erholung auf 4.950 Dollar nur eine Verdreifachung wäre.